Monica (59) is getrouwd, maar zit ook op een datingsite

“Tijdens een gezellig etentje vertelden 2 vrijgezelle vriendinnen me over hun account op een datingsite. Hoewel ik getrouwd ben, werd ik toch heel nieuwsgierig. Mijn huwelijk stelt de laatste jaren namelijk weinig meer voor. De beslissingen die thuis genomen moeten worden, heeft mijn man Daniël altijd aan mij overgelaten. Hij mengde zich nooit ergens in. Ik koos de vakantiebestemmingen, maakte plannen om te verhuizen en regelde het huishouden. Talloze keren heb ik hem erop gewezen. Ik stelde zelfs voor om in relatietherapie te gaan, maar Daniël wilde dat niet. In een vorig huwelijk had hij al eens zo’n traject doorlopen en dat beviel hem allerminst. Maar ik had geen zin meer altijd het voortouw te moeten nemen. Vandaar dat ik me ook niet schuldig voelde toen ik me inschreef op een datingsite.”

“Na een tijdje kreeg ik een mail van Bert, die mijn bijzondere aandacht trok. Toen ik het mijn man vertelde, leek hij er geen moeite mee te hebben. ‘Ik kan niet jaloers zijn’, zei hij. We begonnen te mailen en al snel waren we een half jaar verder, zonder dat we elkaar zagen. Zelfs in vakanties ging de stroom van berichtjes door. Hij is positief en warm, maar ook sprankelend en vol humor. Ik werd echt verliefd en liep op rozen. In het begin durfde ik niet af te spreken, omdat ik bang was dat onze liefde een illusie was. Maar ik begon hem steeds meer te vertrouwen en tijdens onze eerste ontmoeting was de klik er vanaf de eerste minuut.”

“Daarna zagen we elkaar steeds vaker. Het lijkt alsof we een heel verleden delen. Zijn liefde, warmte en uitstraling geven mij een fijn en vertrouwd gevoel. Wat ik mis in mijn relatie, geeft hij mij. Met hem wil ik een nieuwe start maken, maar hij is bang om van zijn vrouw te scheiden. Mijn man en ik wonen ook nog in hetzelfde huis, vanwege onze penibele financiële situatie, maar echt samenzijn is het niet meer. Ook Daniël heeft via internet iemand anders leren kennen op wie hij verliefd is geworden. Het gekke is, nu we ieder een eigen weg zijn ingeslagen, praten we meer met elkaar. Eigenlijk zijn we best gelukkig, al is ons huwelijk gestrand en weet ik niet hoe de toekomst met mijn nieuwe liefde eruit gaat zien.”

Tekst: Philine van der Kruijs. Beeld: iStock