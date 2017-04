Zo af en toe wil je weleens helemaal wat anders. En dit dacht ook zangeres Glennis Grace.

Glennis was opeens helemaal klaar met haar lange haren en dus besloot ze er de schaar in te zetten.

Lippen getuit

In het filmpje dat ze op Instagram plaatst draagt ze ook nog eens een bril, dus ze heeft een compleet nieuwe look. Iemand in de kamer vindt haar er goed en sexy uitzien en zegt dat gelijk. “Sexy is goed, sex cells”, zegt ze er zelf over in de video. Het lijkt er dus op dat ze er zelf ook blij mee is.

Zó lang was haar haar eerst:

My curls and me 💜🌞 Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace) op 24 Nov 2016 om 6:06 PST

En nu is het zo kort. De video is al meer dan 8000 keer bekeken:

Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace) op 29 Apr 2017 om 2:02 PDT

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron & Beeld: Instagram