Man bestelt glutenvrij ontbijt in het vliegtuig en krijgt dan dít voorgeschoteld

Tja, als je 1420 euro neerlegt voor je ticket van Tokio naar Sydney, dan hoop je toch wel lekker te kunnen ontbijten. Ook als je niet tegen gluten kunt.

Een 32-jarige Brit met een allergie kreeg wel een heel apart ontbijt voorgeschoteld op zijn vlucht.

Geen fout

Martin Pavelka: “Toen de stewardess bij me kwam, zei ze ‘we hebben een speciale maaltijd voor je en gaf me de banaan”. En ja, dat is niet zoveel als je op zo’n lange vlucht van 9 uur zit. Maar ja, echt aanklagen gaat ook lastig. Want in feite is de vliegtuigmaatschappij niet fout geweest: een banaan is namelijk wel glutenvrij.

Klachten

Toch was ‘ie wel een beetje jaloers op de andere passagiers. “Zij kregen een volledig ontbijt met eieren, yoghurt, champignons, worst en brood.” Martin heeft wel een klacht ingediend, maar hij heeft nog geen reactie gekregen.

Man vraagt om glutenvrij ontbijt in vliegtuig en krijgt een banaan https://t.co/tJZG9TNGAk pic.twitter.com/MIEboZ2wIc — EditieNL (@EditieNL) 3 mei 2017

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty