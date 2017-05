Hans Kazàn is met spoed naar ziekenhuis gebracht

Goochelaar Hans Kazàn is onlangs in Spanje met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het was even goed mis.

Hans vertelt aan Story dat hij ‘helemaal binnenstebuiten werd gekeerd’.

Opa Hans

De goochelaar is aan het begin van dit jaar nog voor de 5e keer opa geworden. Door zijn werk kon hij het kindje pas een paar weken later echt zien, maar hij vond het fantastisch. Kayan is het eerste kindje van de dochter van Hans, Lara en haar verloofde Kian.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP