Hans Klok is alweer 6 maanden dolverliefd. In Veronica magazine bekent hij waar hij zijn nieuwe vlam tegen is tegengekomen én dat het stel al samenwoont in zijn huis in Bloemendaal.

In de video hierboven zie je hoe hij zijn jonge vriend aan de haak sloeg. Twee weken na hun eerste kennismaking gingen ze al samenwonen. Een Grieke god, noemt Hans zijn nieuwe vlam bij het AD: “Toen hij naast me stond dacht ik ‘dit is met voorsprong de knapste vent die ik ooit heb gezien. Maar ja, je weet natuurlijk niet of zo’n lekker en aardig ding al een vriend of vriendin heeft.” Gelukkig is de artiest assertief genoeg. Dat zijn nieuwe levenspartner jonger is dan hij, vindt Hans eigenlijk gewoon ‘mazzel’. “Ik kan ze kennelijk niet ouder krijgen.”

ADnl: RT ADshownieuws: Hans Klok ging al na twee weken samenwonen met nieuwe vriend Dannhttps://t.co/8hnDNLAM53 pic.twitter.com/auPYxxTiD1 … — NLNieuwsAlert (@NLNieuwsAlert) April 25, 2017

In de krant noemt Hans zijn Dann ‘een wonderbaarlijk perfecte match’, en hij vergelijkt zichzelf met de wereldberoemde illusionist Harry Houdini – zijn grote voorbeeld: “Hij ontmoette zijn 20 jaar jongere echtgenote Bess op ongeveer dezelfde manier. Houdini liet tijdens een voorstelling expres een glas rode wijn over haar vallen en nodige Bess achter de schermen uit om de boel schoon te maken. Twee dagen later waren ze al getrouwd. Dat lijkt wel wat op mijn persoonlijke situatie.”

It’s like magic! Gefeliciteerd Hans en Dann!

Fijne Valentijn!

Wie heeft jouw hart betoverd? pic.twitter.com/BVRXEMeJAW — Hans Klok (@hansklokmagic) February 14, 2017

LEES OOK:

Bron: Show, Veronica, AD. Beeld: Brunopress