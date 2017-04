‘Happy Days’-actrice Erin Moran (56) overleden

Actrice Erin Moran, die bekend werd door haar rol als Joanie Cunningham in de serie ‘Happy Days’, is op 56-jarige leeftijd overleden.

Happy Days was een serie over de familie Cunningham en huisvriend Fonzie en speelde zich af in de jaren 50. De acteur die Fonzie speelde, Henry Winkler, twitterde vanmorgen over de dood van zijn voormalige collega: “Oh Erin, je hebt nu eindelijk de vrede die je zo graag hier op aarde had willen hebben. Rust nu in vrede.”

OH Erin… now you will finally have the peace you wanted so badly here on earth …Rest In It serenely now.. too soon — Henry Winkler (@hwinkler4real) 23 april 2017

‘Verdrietig nieuws’

Regisseur en acteur Ron Howard, die in Happy Days de rol van Richie Cunningham (Joanie’s broer) speelde, twitterde: “Wat een verdrietig nieuws. Ik zal je altijd herinneren zoals je in onze show scenes beter maakte, mensen liet lachen en tv-schermen deed oplichten.”

Such sad sad news. RIP Erin. I’ll always choose to remember you on our show making scenes better, getting laughs and lighting up tv screens. https://t.co/8HmdL0JKlf — Ron Howard (@RealRonHoward) 23 april 2017

Kindactrice

Erin begon al als kind met acteren. Op 5-jarige leeftijd speelde ze voor het eerst in een commercial. Op 12-jarige leeftijd kreeg ze de rol van Joanie in Happy Days, die ze van 1974 tot 1984 vertolkte.



Erin Moran als Joanie, tweede van links.



In het laatste seizoen van Happy Days trouwde Joanie met haar liefde, muzikant Chachi Arcola.

Geen grote rollen meer

Nadat Happy Days was afgelopen, heeft Erin nooit meer grote rollen weten te bemachtigen. In een interview in 1988 vertelde ze dat ze daardoor in een depressie belandde. Later keerde Erin Hollywood de rug toe en verhuisde ze naar een huis in de bergen van Californië.

Doodsoorzaak

De doodsoorzaak is nog niet bekend. Er wordt nog een autopsie uitgevoerd.

