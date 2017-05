Prins Harry en zijn vriendin Meghan nemen volgende stap in hun relatie

Prins Harry en zijn vriendin Meghan Markle laten duidelijk zien dat ze hun relatie serieus nemen.

Ze ging namelijk voor het eerst mee naar een officiële gelegenheid van haar prins.

Echt samen

Meghan kwam Harry aanmoedigen tijdens een liefdadigheidspolowedstrijd in Ascot, een groot societygebeuren in Engeland. Deze wedstrijd zamelde geld in voor goede doelen die Harry steunt. Meghan had voor de gelegenheid een nette, witte blazer uit de kast getrokken.

Daar zijn ze dan

Het is voor het eerst dat Harry en zijn vriendin samen een openbaar evenement bijwonen. Over 2 weken is het weer raak en mag Meghan weer mee naar iets chics. Zo gaan de twee dan samen naar de bruiloft van Pippa Middleton, de zus van Kate.

Prince Harry Plays Polo While Girlfriend Meghan Markle and Eddie Redmayne Cheer Him On https://t.co/UliM9deRf4 — PEOPLE Royals (@PEOPLEroyals) 6 mei 2017

