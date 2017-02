Een hart onder de riem voor Patricia Paay

Lieve Patricia. Hoe voel je je? Wat een gez.. eur zeg, om jouw video. En wat een naaistreek om die video zo te laten uitlekken. Tip van ons moeder: probeer alles van een positieve kant te bekijken.

Dus denk maar zo Patries, wees blij dat het geen filmpje van nummer 2 was. Dat is pas echt shit.

Bij Libelle.nl houden we wel van een goede viral, maar Patries, we houden ook van jou. En dus plaatsen we ‘m niet. En verder willen we er ook geen woorden aan vuil maken. Alleen dit hart onder de riem dan.

‘BN’ers nemen het op voor Paay’ kopten de kranten vandaag. Fijn joh. In moeilijke tijden kom je erachter wie je vrienden zijn toch? Laten we hopen dat je steun bij ze vindt nu. En bij je man. Want zo’n filmpje is 2 minuut 7 leuk voor iedere nieuwsgierige aag, maar nog weken zuur voor jou. En je man. Je dochter. Je zus. Je vriendinnen.

Wat jij doet in je bed – of bad – moet jij weten Patricia. Wat je doet is niet altijd wie je bent. Je bent een prachtvrouw (en wat zat je haar goed!) met een prachtlijf en een goed hart. Dus Patries, doe wat Coco Chanel deed: “If you’re sad, add more lipstick and attack.”

Beeld: ANP