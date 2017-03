Hartverscheurend: jongen troost zijn terminaal zieke babybroertje

Toen de inmiddels 4 maanden oude Thomas werd geboren, ontdekten artsen een kwaadaardige tumor. Ze moesten ouders Jon en Sheryl vertellen dat ze niets meer kunnen betekenen voor het baby’tje.

Het gezin probeert nu nog alles te halen uit de tijd die ze samen hebben. Moeder Sheryl legde een prachtig moment vast tussen de kleine Thomas en zijn 3 jaar oude broer William. De twee liggen naast elkaar terwijl William troostende woorden tegen zijn kleine babybroertje fluistert. “Je grote broer is hier, alles is goed”, zegt het jongetje terwijl hij zijn hand op de wang van Thomas legt.

Kattenkwaad

En dat terwijl Sheryl achterdochtig de kamer inliep omdat de jongetjes wel héél stil waren. “Iedere ouder kent de regels omtrent stille kinderen. Ik sloop naar de kamer met mijn camera paraat om vast te leggen wat voor kattenkwaad mijn peuter aan het uithalen was. Ik verwachtte dat hij mijn baby onder de Nutella had gesmeerd of zoiets, maar toen zag ik dit.”

Kan iemand even de zakdoekjes doorgeven?

Bron: Instagram/The Daily Mail. Beeld: Instagram.