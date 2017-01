Moeder deelt hartverscheurend verhaal over baby die met Oud en Nieuw overleed

“Ik had geen idee dat het onze laatste knuffel zou zijn…” Een moeder deelt haar verschrikkelijke verhaal over het moment dat ze haar dochtertje dood in haar wiegje aantrof.

“Op 31 december 2016 werden wij geconfronteerd met het ergste wat een ouder ooit kan overkomen”, begint moeder Monique Davey haar verhaal. Ze legde haar 5 maanden oude tweeling Harper en Hudson op bed. Ze gaf ze allebei nog even een dikke knuffel voor hun slaapje. Monique wilde haar kindjes later wakker maken, om samen met de hele familie van 5 kinderen Oud en Nieuw te vieren.

Zo koud

“Ik had net het bad klaargemaakt voor mijn 1-jarige zoontje Logan. Toen ik daarna de slaapkamer inliep, zag ik dat een voetje van Harper geel van kleur was. Ik raakte haar aan en ze was zo koud…” Monique schreeuwde naar haar man Darren, die onmiddellijk begon met reanimeren.

Reanimeren

Monique belde een ambulance, al kan ze zich daar niets meer van herinneren. “Alles wat ik mij kan herinneren is dat ik Darren de telefoon aangaf, terwijl ik door de gang rende met haar tweelingbroertje Hudson op mijn arm. Darren zei dat ik buiten moest wachten op de ambulance, terwijl hij doorging met reanimeren.”

Waarom?

“Ik kon niets anders dan schreeuwen. De ambulance kwam en ze namen haar mee. We scheurden naar het ziekenhuis. 15 minuten later kwam de arts naar ons toe en zei dat ze niets meer voor haar konden doen. Ik smeekte hem: waarom was ze dood, waarom, waarom?”

Wiegendood

“Mijn dochter is overleden aan wiegendood. Ze ging slapen en werd nooit meer wakker. We zullen nooit weten waarom, en we zullen nooit weten waardoor. Ze heeft geen pijn geleden”, schrijft Monique.

Groter risico

De tweeling was 10 weken te vroeg geboren en was pas net thuis uit het ziekenhuis. “Premature kindjes hebben een groter risico om te overlijden aan wiegendood. Maar ik had duizenden folders gelezen en had er al duizenden verhalen over gehoord. Ik had nooit gedacht dat het ons zou overkomen.”

Uitvaart

De familie zamelt geld in om de uitvaart voor Harper te kunnen bekostigen. Al het geld dat ze extra ophalen, gaat naar een stichting die zich inzet voor onderzoek naar wiegendood.

Bron: Daily Mail. Beeld: Istock, Facebook