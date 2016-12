Wat een fijn nieuws: meisje (7) hoort paar dagen voor Kerst dat ze kankervrij is

De 7-jarige Hayley Brown kreeg in juni dit jaar te horen dat ze kanker had. De artsen vonden een tumor van 5 centimeter groot in haar neus. Afgelopen maand deelde haar vader nog een foto van Hayleys allerlaatste wimper.

De artsen voorspelden dat Hayley 8 maanden chemo- en radiotherapie nodig zou hebben om de tumor te doen slinken. 6 maanden later en 4 dagen voor Kerst kreeg haar familie echter al te horen dat de tumor helemaal verdwenen is.

Kleine soldaat

Haar vader Andrew deelt een foto van haar hersenscan voor én na de bestraling om het goede nieuws te delen. “Goed gedaan Hayley, jij kleine soldaat. Nu nog 12 maanden onderhoud en controles terwijl jij doorgaat met strijden.”

Onwerkelijk

Voor Andrew voelt het allemaal nog wel een beetje onwerkelijk. “Ik weet nog steeds niet hoe ik me voel omdat ik voor mijn gevoel pas gisteren heb gehoord dat we dit traject in gingen. Wat raar is, omdat het deze week precies 6 maanden geleden is. Haar behandeling is nu geëindigd en dat arme lichaampje kan nu aan haar herstel werken.”

Voor het meisje is nog wel een geldinzamelingsactie gaande om alle behandelingen die ze moest ondergaan te bekostigen.

