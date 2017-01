De eerste pasfoto: André Hazes III is nú al een kleine boef

André Hazes Jr. is maar wat trots op zijn zoon André III. Zijn vrouw Monique plaatst vandaag een wel héél leuke foto op Instagram en je ziet gelijk: ’t is een kind van z’n vader.

Het is namelijk de allereerste pasfoto van het jongetje en de gezichtsuitdrukking is ontzettend lollig.

Streepjespak

Want zoals zijn moeder al erbij schrijft: wat ziet ‘ie eruit als een kleine deugniet. Monique schrijft bij de foto: “Wat een boef! Hoe heerlijk is dit!? #pasfoto”. Want ja, een beetje stout uit z’n ogen kijkt de kleine man wel. Of zou ’t gestreepte shirtje ’t ‘m doen? Hoe dan ook: schattig is het kersverse plaatje zéker. En vinden jullie ook niet dat hij nú al een beetje op zijn opa lijkt?

Wat een boef! Hoe heerlijk is dit!? #pasfoto Een foto die is geplaatst door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 23 Jan 2017 om 6:07 PST

Bron & Beeld: Instagram