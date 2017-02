Throwback Thursday: herken jij de filmster in dit kleine jochie?

Dit kleine Spaanse jongetje met zijn donkere kijkers groeide uit tot een wereldberoemde filmster. Hij speelde in tientallen kaskrakers en sprak de stem in van de Gelaarsde Kat in ‘Shrek’ en ‘Puss in boots’. Maar wie-o-wie is dit schattige jochie?

Het is niemand minder dan Antonio Banderas! Antonio werd op 10 augustus 1960 geboren in het Spaanse Malaga. Zijn jongensdroom was om profvoetballer te worden, maar op 14-jarige leeftijd brak hij zijn voet en viel die droom in duigen. Daarna begon hij zich te interesseren in het acteervak, met meer succes!

Nederlandse vriendin

Inmiddels is Antiono 56 jaar oud en na 2 scheidingen is hij nu samen met de Nederlandse Nicole Kimpel (36).

Bron: Brightside. Beeld: Brightside, ANP, AFP