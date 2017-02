Hilarisch: deze walvis steelt de show tijdens een huwelijksceremonie

Het is voor geen een bruid leuk wanneer op je trouwdag iemand anders de show steelt. Maar wanneer diegene een walvis is… dan is het tamelijk hilarisch.

Het is niet duidelijk wie het stel op de foto is, maar wel dat ze trouwden in Mystic Seaport – een maritiem museum in Connecticut.

VIDEO: BOINK – DEZE WALVIS ZWEMT VOL TEGEN EEN CAMERA

De twee werden door een dominee met elkaar naast het aquarium in de echt verbonden toen een Beluga walvis voorbij zwom en geïnteresseerd bleef kijken. En al draag je dan zo’n indrukwekkende sluier als deze bruid – de strijd van deze walvis wint ze niet.

Beluga whale wedding picture gets a new Photoshop battle and it’s glorious https://t.co/7SmJEXtXLR pic.twitter.com/Vnzbw6Bysh — Mashable (@mashable) February 24, 2017

Bron: Reddit. Beeld: Twitter, imgur.