Hockeyster Naomi van As maakt een drastische keuze in haar carrière

Hockeyster van het Nederlandse elftal, Naomi van As, heeft vandaag een belangrijke keuze gemaakt in haar loopbaan. Ze heeft namelijk aangegeven te stoppen met hockeyen.

En dat na al die jaren succes en topspel voor Oranje.

Doei

Naomi speelt komend weekeinde nog een wedstrijd met haar eigen club, Laren. Als ze met haar club deelname aan de play-offs om de landstitel misloopt, is zondag officieel al haar allerlaatste wedstrijd. En dan gaat het opeens snel.

Prijzen

Naomi won met het Nederlands Elftal maar liefst 2 keer een gouden medaille. En daar blijft het niet bij. Ze werd 2 keer gekozen tot de beste hockeyster van de hele wereld. En dus is het niet makkelijk om afscheid te nemen. “Het is natuurlijk een lastig besluit”, meldt Van As in een Telegraaf-video. “Hockey maakt al heel lang een groot deel van mijn leven uit. Om dan definitief te stoppen, is heel vreemd. Ook al stopte ik al bij Oranje, ik ging nog wel door bij Laren. Ik heb van mijn 18e tot mijn 33ste in de hoofdklasse gespeeld en heb heel veel leuke vriendschappen opgebouwd dankzij het hockeyen.”

Hier ben ik

Wat ze nu van plan is om te gaan doen? De vriendin van schaatser Sven Kramer hoopt voor de televisie te kunnen werken. Ze zou graag tv-programma’s willen presenteren.

Bron: ANP. Beeld: ANP