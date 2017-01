Zielig: hond in de vrieskou in Zuid-Holland achtergelaten

Een schandalige actie van een anoniem hondenbaasje: iemand heeft donderdagavond een hond vastgebonden en achtergelaten in een park in het Zuid-Hollandse Rijswijk.

Voorbijgangers zagen de bevroren viervoeter zitten.

Ach gos

Het dier zat met zijn riem vastgebonden aan een lantaarnpaal bij het Julialaantje. De wandelaars schakelden gelijk hulpdiensten in. De politie en dierenambulance zijn er naartoe gegaan om het dier te vangen en mee te nemen.

Opwarmen

De arme rakker werd met een vangstok meegenomen door de dierenambulance. Volgens een medewerker was het hondje al enkele uren buiten in de kou en zij was dan ook zeer onrustig, bang en koud. Het hondje verblijft nu in een dierentehuis in Zoetermeer. De politie is nog op zoek naar het baasje van het huisdier.

Nog een foto van het gevonden hondje in het Julialaantje te Rijswijk. Wij horen graag als iemand dit teefje herkent.

Dierenpolitie 0900-8844 pic.twitter.com/ePKbvrUENY — DierenagentDH (@DierenagentDH) 5 januari 2017

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Kijk