Horoscoop: De Steenbok is deze week vol zelfvertrouwen

Van 13 tot en met 19 maart 2017

Vissen

19-2 t/m 20-3

Dit is een goede tijd voor de Vissen om dingen te ondernemen. Wie nu nieuwe initiatieven bedenkt en ontwikkelt, zal zien dat mensen in de omgeving het toejuichen. Misschien dat ze ook een handje willen helpen. De Vissen heeft veel zelfvertrouwen en zal de nek verder durven uitsteken dan anders.

Ram

21-3 t/m 20-4

Vorige week liep het contact niet met iedereen even lekker, maar deze week heeft de Ram het gevoel met alle mensen goed op te kunnen schieten. Je ergert je niet zo snel aan anderen en je ziet eerder de kwaliteiten dan de tekortkomingen van die ander. Bovendien geeft het ook een fijn gevoel om aardig en positief te zijn.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier voelt zich energieker dan anders. Je vraagt je af of je er wel op kunt vertrouwen dat alles zo lekker loopt zonder dat het je enige moeite kost. Dat is namelijk ook wel eens anders geweest. Maar probeer je je er niet te veel zorgen over te maken en er gewoon van te genieten. Heerlijk toch, dat alles zo makkelijk gaat?

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Ook deze week zit het de Tweelingen mee en dat zal volgende week helemaal het geval zijn. Komend weekend doe je er verstandig aan om je niet te veel met anderen te bemoeien. Ook al is het goed bedoeld, geef mensen de ruimte om zelf op antwoorden te komen. Vul het niet voor anderen in, dat kan wat betweterig overkomen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Het lukt de Kreeft deze week wonderwel om haar gelijk te halen. Vooral in discussies laat ze van zich horen en – al gaat het soms niet van harte – de meeste mensen zullen het met haar eens zijn. Ook kan de Kreeft grote vooruitgang boeken in het halen van lange-termijndoelen. De eindstreep kan ineens een stuk dichterbij komen!

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Zolang de Leeuw deze week lekker dicht bij huis blijft en thuis gezellig bezig is, wordt het een fijne week. Maar zodra ze daarbuiten haar stempel wil drukken op bepaalde situaties, kan ze op tegenstand rekenen. Op zich niet erg, maar houd wel rekening met anderen en probeer niet als een olifant in de porseleinkast te werk te gaan.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Het is de afgelopen tijd niet altijd even makkelijk geweest voor de Maagd, maar daar gaat verandering in komen. Dat gaat in het begin vrij ongemerkt, omdat je het niet verwacht. Maar als je erop gaat letten, zal je zien dat het in allerlei kleine dingen ineens mee blijkt te zitten. Probeer actief betrokken te blijven en laat niet alles op je afkomen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Hoewel niet alles loopt zoals de Weegschaal het graag zou willen, trek je je daar niet veel van aan. Je reageert flexibel op veranderingen en gaat blijmoedig over op plan B, of als dat nodig is plan C. Het kan geen kwaad om eens na te gaan hoe het komt dat de plannen zo vaak moeten worden bijgesteld. Een beetje continuïteit is wel zo rustig.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen zou zo maar een flinke uitgave kunnen doen op het gebied van computers of smartphones. Waarschijnlijk loop je al langer te twijfelen over zo’n aankoop en hak je nu de knoop door. Schrik er niet van ineens zo’n grote uitgave te doen, want het is weloverwogen en de kans is groot dat het bedrag goed is besteed.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Deze week ben je, meer dan anders, geneigd om alles op het laatste moment te doen. Thuis geeft dat geen problemen, maar op het werk loopt de Boogschutter het risico om daardoor de boot te missen. Voorkom dat er blunders gemaakt worden en houd er rekening mee dat sommige zaken onverwacht meer tijd kunnen gaan kosten.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok is deze week vol zelfvertrouwen. Ze staat stevig in haar schoenen en heeft er geen enkele moeite mee om duidelijk van zich te laten horen of de leiding te nemen. Let er wel op dat je de touwtjes niet al te strak in handen houdt. Andere mensen willen wel het idee hebben dat ze ook wat te zeggen hebben.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Voor de Waterman is het belangrijk dat ze zich vrij voelt en de nodige bewegingsruimte heeft. Maar deze week ervaar je meer dan je lief is in een bepaald keurslijf te zitten. Wees inventief als je onder bepaalde verplichtingen uit wilt komen. De Waterman is slim en niet voor één gat te vangen. En als het dan weer is gelukt, voelt dat als een bevrijding.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas