Sandra heeft 18 jaar moeten wachten op een aanzoek van haar vriend Ken. Hij beloofde haar in 1999 dat hij met haar zou trouwen zodra Feyenoord kampioen zou worden.

En ja, dat duurde even.

Maar 1 antwoord

Maar hij hield woord: gelijk vandaag, op de dag dat de Rotterdamse voetbalclub de schaal binnensleepte, ging Ken op 1 knie. De Zeeuwse man besloot geen dag langer te wachten. En natuurlijk zei de geduldige Sandra ‘ja’.

Echt belangrijk

Dat de twee echte fans zijn van de Rotterdamse club, is duidelijk. Toen ze werden geïnterviewd over hun huwelijksaanzoek vroeg de journalist waarmee hij het stel nou méér mee moest feliciteren: het kampioenschap of de verloving? Dat antwoord was luid en duidelijk, van beiden: het kampioenschap. Het is het 15e kampioenschap voor Feyenoord ooit en dat ging niet al te soepel: zelfs vandaag was het nog spannend. Hadden ze de wedstrijd van vandaag verloren, dan was Ajax (hun grootste concurrent) er met de prijs vandoor gegaan.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: YouTube