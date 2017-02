Alyssa (28) werd smoorverliefd op haar baas

Je kiest niet op wie je verliefd wordt. Maar wat als je je hart verliest aan iemand die écht verboden terrein is? Alyssa kan daarover meepraten. Zij werd verliefd op haar baas. “Door zijn complimentjes liep ik met mijn hoofd in de wolken.”

Alyssa (28): ”Toen ik 3 jaar geleden bij Lucas op sollicitatiegesprek ging, had ik nooit kunnen denken dat hij op een dag zo mijn leven zou beheersen. Lucas is niet echt een knappe man, zeker niet het type voor wie ik doorgaans val. Maar vanaf de eerste werkdag klikte het tussen ons en de samenwerking liep gesmeerd.”

Lieveling

“Na een jaar merkte ik dat ik steeds vaker aan Lucas dacht, zelfs na het werk. Hij leek ook interesse in mij te hebben. Om de haverklap stond hij aan mijn bureau, voor kleinigheden soms. Als zijn blik de mijne kruiste, bleef die net iets langer hangen dan nodig. En als we een etentje hadden met collega’s, zocht hij steeds mijn gezelschap op. ‘Je bent duidelijk Lucas’ lieveling’, plaagden mijn collega’s me. En hoewel ik de grapjes weglachte, werd het me langzaamaan duidelijk: ik was verliefd op mijn baas.”

Harde klap

“Ik had het goed te pakken. Door mijn verliefdheid kon ik niet meer eten of slapen. Lucas spookte voortdurend door mijn hoofd. De weekends kropen voorbij. Rationeel wist ik dat in deze relatie geen toekomst zat. Ik wilde mijn baan niet in gevaar brengen en bovendien had Lucas een vriendin, dus in alle opzichten was hij verboden terrein. Maar door zijn complimentjes en veelbetekenende blikken liep ik met mijn hoofd in wolken. Tot ik met een harde klap weer op de grond terechtkwam.”

Trouwkaart

“Die maandag kwam ik nietsvermoedend aan op mijn werk toen er een envelop op mijn bureau lag. Het was een uitnodiging voor Lucas’ trouwfeest. Dit had ik niet zien aankomen. Die dag probeerde ik me sterk te houden, maar daarna heb ik me ziek gemeld. Ik kon niet stoppen met huilen. Hoe langer ik erover nadacht, hoe zekerder ik het wist: ik moet open kaart spelen met Lucas. En het liefst voor hij ging trouwen.”

Mail

“Urenlang dacht ik na over mijn woorden. Ik weet niet precies wat ik verwachtte toen ik de bewuste mail uiteindelijk verzond. Diep vanbinnen hoopte ik dat Lucas voor mij zou kiezen, maar zijn reactie was pijnlijk correct. Hij schreef dat het onmogelijk was om iets met mij te beginnen. Hij kon het zijn verloofde niet aandoen. Of de gevoelens wederzijds waren, liet hij in het midden, maar zijn woorden ademden een en al respect. Heel discreet is hij met mijn bekentenis omgegaan. Ik had niets anders van hem verwacht.”

Excuus

“Naar het huwelijksfeest ben ik niet gegaan. Ik wenste hem alle geluk, maar die confrontatie kon ik niet aan. Mijn collega’s stelden natuurlijk vragen. Ze wisten dat we een goede band hadden en dat net ík zijn trouwerij zou missen, was op zijn minst vreemd. Met een excuus heb ik me eruit gepraat, en dat heb ik sindsdien nog vaak moeten doen.”

Signalen

“Sinds mijn bekentenis weet ik me op het werk geen houding meer te geven. Elke keer dat Lucas in mijn buurt is, word ik zenuwachtig. Ook hij wordt verlegen bij het minste contact. Ik kan hem moeilijk loslaten, zeker omdat ik nog steeds signalen van hem krijg. De aantrekkingskracht die hij had voordat hij van voor zijn bruiloft is niet verminderd. Integendeel. De blikken en de complimentjes zijn er nog steeds.”

Knop

“Voor mij is het intussen veel meer dan een simpele verliefdheid. Dromen, fantasieën… alles draait om hem. En elke dag op het werk voelt een beetje als sterven, want voortdurend word ik met hem geconfronteerd. Van baan veranderen is geen optie, deze functie bij dit reclamebureau is mijn droomjob, het is mijn leven. Ik kan alleen maar hopen dat ik op een dag de knop kan omzetten. Want ik weet eerlijk gezegd niet hoe lang ik dit nog volhoud.”

Interview: Karolien Joniaux. Beeld: iStock