Interview: dít wil André Hazes zijn zoontje meegeven

Op 17 maart staat André Hazes (23) weer in het Ziggo Dome met ‘Holland Zingt Hazes’. Wat betekenen de liedjes van zijn vader voor hem persoonlijk? Libelle’s Elselien sprak de volkszanger aan de hand van 5 echte Hazes-hits.

1

“Met bloed, zweet en tranen

Zei ik rot hier nu maar op

Met bloed, zweet en tranen

Zei ik vrienden, dag vrienden de koek is op”

Wat André bloed, zweet en tranen heeft gekost? “Om te staan waar ik nu sta”, zegt hij resoluut. “Het is natuurlijk fantastisch dat ik deze naam mag dragen, maar het is ook moeilijk. Als ‘zoon van’ gaan er deuren voor je open, maar eenmaal binnen moet je je wel drie keer zo hard bewijzen. Ik zing al 10 jaar, maar heb pas sinds 3 jaar het gevoel dat ik ben waar ik wil zijn.”

2

“Want zij gelooft in mij

Zij ziet toekomst in ons allebei

Ze vraagt nooit maak je voor mij eens vrij

Want ze weet, dit gaat voorbij”

Sinds 3 jaar is André samen met de 16 jaar oudere Monique (38), tevens de moeder van zijn zoontje André III. “Dit nummer slaat echt op wat wij samen hebben. Na mijn optredens blijf ik ook een enkele keer hangen in de kroeg, maar daar hoor je Monique nooit over. Ik probeer tegenwoordig wel wat beter op te letten dat we ook samen tijd doorbrengen. Vroeger dook ik op mijn vrije dag ook het café in, maar die tijden zijn – zeker nu ik vader ben – wel voorbij.”

Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes01) op 11 Feb 2017 om 7:25 PST

3

“Kleine Jongen

Je bent op deze wereld

Dus zal je moeten vechten

Net als ik”

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, gaat Kleine Jongen niet over André, maar over de andere zoon van zijn vader. “Ik had daarom nooit iets met dit nummer, maar dat is veranderd nu ik zelf vader ben. Ik begrijp opeens zó goed wat hij bedoelt en ga het zeker zingen tijdens Holland Zingt Hazes.”

Ga ervoor

Wat André van zijn vader leerde? Na een stilte: “Ik was nog jong toen hij overleed, maar ik weet nog dat hij altijd zei dat je van 1 tientje 2 tientjes moet maken. Kortom: werken voor je geld. En als je ergens in gelooft, ga er dan voor.” Wat hij de jongste telg uit de Hazes-familie wil meegeven? “Dat hij moet doen wat hem gelukkig maakt, wat dat ook is. En… ga lekker vaak op je bek! Ik heb veel fouten gemaakt en ben volgens mij toch heel behoorlijk terecht gekomen.”

Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes01) op 11 Feb 2017 om 6:15 PST

4

“Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.

Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.

zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou.”

Waar André bang voor is? “Niet voor de dood, maar wel voor de manier waarop”, verzucht hij. “Ik ben een piekeraar. Ik kan doodmoe naar bed gaan om vervolgens anderhalf uur naar het plafond te staren. Dan maak ik alles zo groot dat ik bij ieder pijntje in mijn hoofd meteen denk dat ik een hersentumor heb.”

Ondersteunende rol

Van zijn 5 maanden oude zoontje ligt hij niet (letterlijk) wakker. “Hij doet het zo goed”, vertelt André vol trots. “En zorgen over zijn toekomst heb ik ook niet. Als ik zie wat voor moeder hij heeft, weet ik dat het goed komt. Monique is de hele dag met hem in de weer en staat altijd voor hem klaar. Ik heb een ondersteunende rol. Noem me ouderwets, maar ik zorg ervoor dat het geld binnenkomt en hij later naar de beste school kan. Als hij dat wil tenminste.”

5

“Een beetje verliefd

Ik dacht `n beetje verliefd

Als ik wist wat jij toen dacht

Had ik nooit op jou gewacht”

Andrés eerste grote liefde? “Juf Wilma! Ik was een jaar of 7 en vond haar gewoon ontzettend lief. Ze begreep dat wij (André en zijn zus Roxeanne, red.) een ander leven hadden dan andere kinderen. Ik was een lastig kind. Niet asociaal of zo, maar wel druk en bijdehand. Juf Wilma kon daarmee omgaan. Helaas heeft ze mijn huwelijksaanzoek afgeslagen. Zo zie je maar, toen viel ik ook al op oudere vrouwen!”

André jr. is te zien tijdens Holland Zingt Hazes, met onder andere Anouk, Johnny de Mol en Jeroen van der Boom. Op 17 maart in het Ziggo Dome in Amsterdam. Als Libelle-lezeres kun je al vanaf 25 euro een kaartje bestellen. Voor kaarten en informatie, klik hier.

