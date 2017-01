Onder geen beding wil ze dat haar naam bekend wordt: “Ik ben moeder, ik moet ook leven.” Dus houden we het op ‘actrice en BN’er’, aan de onderkant van de eredivisie van Hilversum. Voor één keer vertelt zij, pijnlijk eerlijk, hoe het echt is om beroemd te zijn.

“Toen Halina Reijn onder vuur lag vanwege een column waarin ze onaardige dingen over starende mensen zei, was ik dolgraag voor haar opgekomen. Maar ik durfde niet, uit angst dat ik dan ook de volle laag zou krijgen. Populariteit is broos, fans zijn heilig. Zonder fans heb je geen bestaansrecht als Bekende Nederlander. Eén keer zeggen: ‘Nu even niet’, en je staat online meteen bekend als k#twijf. Dus ik doe niet moeilijk over kijkers, huggers en praters, al heb ik er niet altijd zin in. Het zijn de regels van het spel. Dat wil niet zeggen dat ik soms niet baal als iemand in de supermarkt op me afstapt voor een selfie of om in mijn karretje te kijken. Of als ik in een restaurant zit en mensen zitten zogenaamd achteloos op hun mobieltje te pielen. Alsof ik niet doorheb dat ze me aan het filmen zijn. Het went nooit om publiek bezit te zijn. Ik ben nooit op mijn gemak buiten mijn eigen huis.”

Geen muurbloem

“Toch vind ik dat niet de vervelendste kant van bekend zijn. De meeste fans zijn aardig en bedoelen het goed. Het is ruis in mijn leven, maar niet wat me de meeste energie kost. Dat is: zorgen dat ik in beeld blijf. Als je in een leuke productie zit, wil de hele wereld je hebben en is iedereen je beste vriend. Dat zijn gouden maanden. Maar als er even geen werk is, is het bikkelen. Dan zit niemand op je te wachten en moet ik via mijn netwerk bedelen om een uitnodiging voor een feest of een première om weer publiciteit te krijgen. Dat is zó belangrijk, je wordt min of meer gedwongen je halve leven online te delen, voor je eigen pr. Ik melk elk semi-interessant moment uit – en vind dat zelf gênant. Het níet doen, is professionele zelfmoord. Daarom pak ik altijd elk aanbod aan om mee te doen aan programma’s. Dat is toch weer exposure. Maar ik bén dat niet, die vrouw die hysterisch zit te schateren tussen al even vrolijke collega’s. Ik speel een rol. In werkelijkheid denk ik: wat doe ik hier? Wat doen jullie hier? Waarom kijken mensen hiernaar? Het is fake, dat ziet toch iedereen?”

Af en toe een commerciële schnabbel

“Ik zou ermee kunnen stoppen, niets verplicht me om dit te blijven doen. Maar met af en toe een commerciële schnabbel erbij kan ik in 1 of 2 dagen op een makkelijke manier een bedrag verdienen waar mijn nichtje 2 maanden voor moet werken. En in geen enkel ander beroep kom je naast een paar adders zo veel originele, interessante mensen tegen. Het zou ook schijnheilig zijn als ik zou ontkennen dat ik natuurlijk ook goed geniet van de aandacht en de complimentjes. Je doet dit niet omdat je een introverte muurbloem bent. Maar wat mensen zien – je volmaakt uitgelichte scène, de mooie make-up, de prachtige jurk, de rode loper – is de kers op de taart. De jurk is te leen, hij kriebelt en is reuze warm. De mensen met wie je lachend op de foto staat, roddelen even later net zo vrolijk over je. En als je even niet ‘hot’ bent, besta je niet meer. Bijna iedereen is net zo laf als ik bij Halina was.”

Schnabbelen

“Als ik bij talentenjachten kandidaten hoor zeggen dat ze graag beroemd willen worden, lopen de rillingen over mijn rug. Dan denk ik: ga het vak in omdat je graag zingt, danst of acteert, omdat je daar je ziel en zaligheid in wilt leggen, niet omdat je beroemd wilt worden. Weet je wat beroemd in Nederland is? Je tussen de biervaten omkleden in een scharrige aanbouw voor een schnabbel. Meestal je eigen make-up en haar doen, soms zelfs je eigen geluid moeten regelen. Afwijzingen en nog eens afwijzingen. Accepteren dat iedereen altijd iets van je vindt of wil. Glamoureus zijn, maar vooral heel gewoon blijven. En altijd aanstaan. Positief blijven en meedoen om maar mee te kunnen blijven doen. Als je denkt dat bekend wórden lastig is, kan ik je vertellen dat bekend blijven pas écht moeilijk is.” De naam van deze actrice/BN’er is bij de redactie bekend.

Interview: Ella Vermeulen. Beeld: iStock