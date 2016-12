Boerin José moet haar bedrijf verkopen: “Straks staan er nergens meer koeien in de wei”

Door de lage melkprijs moesten boerin José Bongen-Hartemink (34) en haar man hun bedrijf te koop zetten. Het emotionele bericht dat ze in augustus hierover op Facebook plaatste werd 19.000 keer gedeeld.

“Als ik met mijn kinderen en mijn man tussen de koeien in de wei loop, voel ik me gelukkig. Ik houd van het landschap op de plek waar we wonen in de Achterhoek, de weilanden met de bomenrijen erlangs, de bossen. Als je me vroeger, toen ik nog studeerde in Utrecht, had gezegd dat ik later met een boer zou trouwen, had ik gezegd: ‘Dat nooit.’ Ik zag pas voor het eerst een koe van dichtbij toen ik mijn man Herman leerde kennen. Maar ik ben erg van het boerenleven gaan houden in de tien jaar dat we nu het melkveebedrijf hebben. Het is prachtig om met de seizoenen te leven en van Herman heb ik zo veel geleerd over de dieren en de natuur. Koeien zijn echt prachtige beesten.”

Werkweken van 80 uur

“Herman komt al sinds zijn 16e op de boerderij waar we nu wonen. Eerst had hij samen met iemand anders een maatschap, later namen we het bedrijf over. Ik werkte lange tijd als journalist en sinds kort als gastouder. Een mooi leven, maar Herman moest steeds harder gaan werken om het allemaal vol te houden. Werkweken van 80 uur zijn voor hem normaal. Elke ochtend staat hij om kwart over 6 op, om half 12 ’s avonds is het pas klaar, ook in het weekend. Tussendoor komt hij wel thuis om te eten en om samen onze kinderen van 4 en 5 naar bed te brengen, maar daarna moet hij weer naar de stal. Dit jaar zijn we één lang weekend op vakantie geweest met het gezin.”

Historische lage melkprijs

“Als boer weet je dat je hard moet werken en dat het werk 7 dagen per week doorgaat, maar afgelopen juli zei Herman: ‘Ik wil niet meer, ik wil het bedrijf verkopen.’ Door de historisch lage melkprijs kunnen we het niet meer volhouden. We moeten elke maand toeleggen, waardoor we verlies maken en niet kunnen sparen voor toekomstige investeringen. Daardoor redden we het ook niet als de melkprijs straks misschien toch weer omhoog gaat. Op een gegeven moment moet je concluderen dat het geen zin meer heeft om door te gaan, hoewel we dat vreselijk vinden. Herman vindt het ook erg dat hij door al dat harde werken de kinderen zo weinig ziet. Als ze hem willen zien, moeten ze naar de stal of mee op de trekker.”

RTL Late Night

“Afgelopen augustus plaatste ik een bericht op Facebook over de verkoop van ons bedrijf. Voor de kennissen die het nog niet wisten, dacht ik, maar het bericht werd massaal gedeeld. Ook Humberto Tan zag het op zijn Facebook-tijdlijn en ’s avonds zaten we bij RTL Late Night. Ik krijg nog steeds reacties op die uitzending, Herman en ik zijn een soort mascottes geworden van de lage melkprijs. Ik vind dat niet erg. Veel boeren houden hun mond, misschien omdat ze zich schamen of denken dat praten toch niet helpt. Ik wil wel delen wat we meemaken. Je kunt je afvragen hoe erg het is als er over honderd jaar geen kleine boerenbedrijven meer zijn in Nederland.”

Boeren onderhouden het landschap

“Dat is de markt, zeggen sommigen. Maar het is een ontwikkeling met vergaande gevolgen. Als Nederlanders houden we van koeien in de wei, maar die zijn er straks denk ik niet meer. Niet omdat boeren dat niet willen, maar omdat ze er gewoon niet meer zijn. Boeren onderhouden het landschap, wie gaat dat in de toekomst doen? Het zou goed kunnen dat er over 50 jaar nog slechts 50 supergrote melkveehouderijen zijn in Nederland. Je ziet de ontwikkeling al bij ons in de straat: vroeger waren er 20 boerenbedrijven, nu zijn wij de enige.”

Een enorme verandering

“Onze boerderij staat te koop op Funda, maar of hij snel zal worden verkocht, weten we niet. Wat we straks gaan doen ook niet. Misschien kopen we een kleine boerderij terug en gaan we onze producten zelf aan huis verkopen. Het is een enorme verandering. Het is niet dat we alleen van baan veranderen of verhuizen, we geven ons hele leven op.”

Tekst: Rosa Koelemeijer. Beeld: Esmée Franken