Mery (38) is geadopteerd: “De moeder-dochterband die ik meteen voelde, is heel bijzonder”

Mery Pathuis (38) groeide op in Nederland, maar werd geboren en afgestaan op Sri Lanka. Ze had alleen haar moeders naam, maar vond haar terug en sindsdien zijn ze heel hecht.

“Mijn hart ging als een razende tekeer. Eindelijk zou ik haar zien, mijn moeder. Toen ik haar op het strand in Sri Lanka een hand gaf, was het alsof ik in de spiegel keek. Haar zwarte haar, de bruine huid en vooral haar ogen, precies zoals de mijne. Het voelde zó goed toen ze me kuste en omhelsde. Ik heb me altijd afgevraagd wie mijn moeder was. Waarom ze me had afgestaan. Ik ben zelf moeder; je moet wel een heel goede reden hebben wil je je kind weggeven. Wat was er gebeurd? Maar toen ik haar zag, vergat ik al mijn vragen. We zeiden niets tegen elkaar, dat was ook niet nodig. Er was alleen maar liefde.”

Geuren en kleuren

“Als bruin meisje bij witte ouders heb ik altijd geweten dat ik geadopteerd ben. Mijn ouders hebben 4 kinderen die allemaal uit Sri Lanka komen, zonder dat we biologische familie van elkaar zijn overigens. Mijn ouders hebben veel met het land en hebben er vrienden. Op mijn 16e ben ik er met mijn vader naartoe gegaan. Niet om mijn moeder te zoeken, ik was er nog niet klaar voor om te kunnen incasseren dat ze niets van me zou willen weten. Sri Lanka maakte veel in me los. De warmte, de kleuren, geuren en mensen, het was op de een of andere manier heel bekend. In Nederland zie ik er altijd anders uit, hier was ik 13 in een dozijn. Het verwarde me, want ik sprak de taal niet. Ik voelde me er thuis, maar toch ook weer niet. Net zoals ik dat in Nederland kan hebben. Ik hoor hier, maar voel me vaak zo anders.”

Ziekte

“De ziekte van mijn kinderen was een van de redenen dat ik uiteindelijk toch mijn moeder wilde vinden. Eerst kreeg mijn dochter kanker. Ze is nu 12 en gezond, maar het is heel spannend geweest. In het ziekenhuis kreeg ik steeds vragen over ziektes in de familie. Dat was heel confronterend. Diabetes, hartziekten? Ik had geen idee.

Ik wilde niet dat mijn dochter zou sterven zonder haar oma te zien. Een deel van haar is Srilankaans, ik gunde haar de ontmoeting met haar roots, met haar oma. Ook al kende ik haar niet, ik gunde het mijn biologische moeder ook om kennis te maken met mijn dochter, voordat het te laat was. Toen mijn zoon een ernstige nierziekte kreeg en in het ziekenhuis opnieuw allerlei vragen over de familie werden gesteld, besloot ik op zoek te gaan. Omdat ik alleen mijn moeders naam had, wist ik niet waar ik moest beginnen en daarom schreef ik in 2010 een brief naar het televisieprogramma Spoorloos. In 2012 kreeg ik het bericht dat ze mijn moeder hadden gevonden. Nu ging het gebeuren. Eindelijk!”

Moeder-dochterband

“Na de ontmoeting zijn we nog een paar dagen samen geweest. Samen met haar zoon, mijn halfbroer. Haar man is overleden. Het hoogtepunt was dat zij bij haar thuis een maaltijd voor mij bereidde. Het was te bizar voor woorden, dat ik duizenden kilometers van huis bij een vrouw aan tafel zat die mijn moeder was. Maar het klopte. Helemaal. De moeder-dochterband die ik meteen voelde, is heel bijzonder.”

Klooster

“Mijn moeder spreekt heel goed Engels. Dat is geweldig, want daardoor konden we gemakkelijker contact maken en een band opbouwen. We hebben het vooral gehad over waarom ze me afstond. Dat is een heftig verhaal, want ik ben verwekt door een verkrachting. Ze schaamt zich er ontzettend voor, maar kon er natuurlijk niets aan doen. Ik ben geboren in een klooster, waar ze een jaar met mij heeft gewoond. Omdat ze depressief was door alles wat er was gebeurd, adviseerde haar broer haar om er een tijdje tussenuit te gaan. Omdat de nonnen in het klooster haar sinds mijn geboorte al stimuleerden om mij af te staan, heeft ze dat uiteindelijk gedaan. Ik neem haar dat niet kwalijk. Het is een goed besluit geweest. Voor haar om tot rust te komen en voor mij omdat ik in een liefdevol gezin terechtkwam. Ik heb een fijne jeugd gehad.”

2 werelden

“Inmiddels is mijn moeder 2 keer bij ons geweest. Mijn kinderen noemen haar ‘atchi’, wat oma betekent en ik noem haar ‘amma’, moeder. Mijn adoptieouders hebben haar ook ontmoet, wat heel mooi was. Zij weten dat ik altijd wilde weten hoe het zat en gunnen me het antwoord.

Puzzel compleet

“Dat de puzzel nu compleet is, geeft veel rust, maar toch ook weer niet, want ik zit tussen 2 werelden: mijn familie hier en mijn familie daar. Het is in Sri Lanka zo veel rustiger en relaxter, dat mijn man en ik er serieus over hebben nagedacht om ons daar te vestigen. Maar dan mis ik mijn familie hier weer. Dus mailen en skypen mijn moeder en ik, geven elkaar kushandjes en zwaaien naar elkaar. En dan wou ik dat ze bij me was.”

