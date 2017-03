Dionne Stax: “Geen relatie hebben heeft ook zo zijn voordelen”

Ze is doodmoe na twee intensieve opnameweken voor haar nieuwe programma ‘Van onschatbare waarde’. Maar dat merk je bij Dionne Stax (31) niet. Ze ziet er stralend uit, ook al zegt ze dat ze wallen van hier tot Tokio heeft. Met een ontwapenende lach vertelt ze over haar werk, haar familie en vriendinnen en over de werkstress.

Ze is geen piekeraar, ze is nuchter en optimistisch. Dat er nog geen grote liefde in haar leven is, houdt haar niet zo bezig. ‘Als het komt, dan komt het vanzelf’, is Dionnes motto. Haar laatste relatie was vierenhalf jaar geleden. Maar dat is dan ook alles wat ze erover kwijt wil. En ook dat typeert haar. Ze wil best wat vertellen, maar is zich heel bewust van wat ze deelt. Ze schermt haar leven goed af, ook op sociale media. Ja, de wandeltochten met haar ouders komen op Instagram, omdat ze zo trots is op die lieve mensen. En de mooie vakantiekiekjes uit Vietnam en New York deelt ze ook.

Tante Dionne

Geen relatie hebben, heeft ook z’n voordelen, vindt ze. Niemand om rekening mee te houden, ook geen kinderen. Lekker doen en laten wat ze wil. “En als vriendinnen langskomen met kinderen kan ik even ‘tante Dionne’ spelen. Dat vind ik hartstikke leuk, dan gaan we winkelen en taart eten. Maar ik ben ook weer blij als ze weg zijn.”

Charlie Hebdo

Naast haar familie spelen vriendinnen een grote rol in Dionnes leven. Ze zijn belangrijk voor haar, want haar werk levert ook stress op. Neem de uitzending over Charlie Hebdo. “Ik heb na afloop als eerste mijn ouders gebeld. Die hadden de hele middag voor de buis gezeten. En daarna heb ik mijn vriendinnen gevraagd of ze met me naar de kroeg wilden. Ik moest het allemaal even van me afkletsen. Het was echt een achtbaan, die dag. Ik moest improviseren, er lag geen vastomlijnd draaiboek. Ik werkte op de top van mijn kunnen. Eerst was er de adrenaline, maar daarna kwamen de emoties. Dit soort gebeurtenissen is wrang genoeg de reden dat ik dit werk doe. Ik wil erbij zijn als zoiets gebeurt, het de huiskamers inbrengen. Tegelijkertijd vind ik het ook vreselijk wat daar gebeurt, maar daar is pas achteraf ruimte voor. In het café, met mijn vriendinnen.”

Dromen over later

Om die werkstress de baas te kunnen, doet Dionne aan yoga. “Ik merk dat ik mezelf soms voorbij loop. Ik wil gewoon het liefst alles tegelijk: naar mijn vriendinnen, naar mijn ouders en heel hard werken. Dan vergeet ik om rust te nemen, even stil te staan bij alles wat er gebeurt. Dus ik probeer nu minstens twee keer per jaar een week op yogareis te gaan. Ik ben naar Ibiza geweest en naar Malaga. Dan ben ik een week bezig met mezelf, mijn lichaam, gezond eten, goed slapen, geen alcohol. Dan kom ik weer tot mezelf en sta ik bewust stil bij alles wat ik meemaak. En dan realiseer ik me dat ik best happy met mijn leven ben. En kan ik misschien zelfs een beetje trots zijn op mezelf. Dat leer ik ook steeds meer.”

Je leest het hele interview met Dionne in Libelle 11, vrijdag 3 maart in de winkel. Van onschatbare waarde is vanaf donderdag 2 maart wekelijks om 21.30 uur te zien op NPO1.

