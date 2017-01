Het lukt Jolanda’s dochter niet om zwanger te raken

Jolanda’s oudste dochter Lyanne is een geboren moeder, maar het lukt haar na een behandeling tegen kanker niet om zwanger te raken. Marieke, de jongste dochter van Jolanda, heeft wél twee kinderen. En dat voelt soms heel oneerlijk…

Jolanda: ‘’Ik zie mijn dochter Lyanne als klein meisje nog zo voor me, terwijl ze haar pop met haar kneuterige handjes strak tegen zich aan drukt. Ze speelde van jongs af aan al met poppen en wilde dolgraag kraamverzorgster worden, maar het liefst wilde ze later zelf kinderen krijgen. Wat we toen nog niet konden vermoeden was dat ze op haar negentiende de ziekte van Hodgkin zou krijgen, iets wat achteraf invloed bleek te hebben op haar vruchtbaarheid.”

Dubbel gevoel

“Een kleine tien jaar later, toen Lyanne getrouwd was en klaar was om moeder te worden, bleek dat ze verminderd vruchtbaar is. Toen mijn jongste dochter Marieke wél zwanger raakte, overviel me een dubbel gevoel. Ik ben blij voor Marieke, maar aan de andere kant vind ik het heel zwaar dat mijn ene dochter wel zwanger kan raken en de ander misschien nooit biologische moeder zal worden. Lyanne wil alles ook een zwangerschap beleven, ze wil ook zo graag een dikke buik hebben en een kindje met zich meedragen dat ze voelt schoppen in haar buik. Het is dan ook heel confronterend voor haar om zwangere vrouwen te zien.”

Behandelingen

“Zij en haar man schakelden hulp in van gespecialiseerde artsen, in de hoop alsnog zwanger te raken. Ze heeft heel vaak geprobeerd zwanger te worden: het aantal behandelingen is niet op twee handen te tellen. Één keer raakte ze zwanger, maar dat was tot ons grote verdriet maar van korte duur. Ze verloor het kindje na twee weken zwangerschap. Het moment van blijdschap en verdriet lagen erg dicht bij elkaar.”

Vastberaden

“Toen haar zusje eenmaal bevallen was, had Lyanne tegen verwachting in minder moeite met de confrontatie. Ze geniet ervan om het kindje vast te houden. Marieke is kortgeleden bevallen van haar tweede kindje. Lyanne en haar man zijn gestopt met de behandelingen, maar zijn vastberaden ook papa en mama van een kindje te worden. ‘’Ik ga gewoon door’’, vertelde ze me vol vertrouwen. Zij en haar man oriënteren zich nu op eiceldonatie. Ik heb heel veel bewondering voor hun doorzettingsvermogen, ze maken me zo trots.”

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Vijf keer eindigde een zwangerschap van Diana vroegtijdig



Interview: Anna van der Weerd. Beeld: iStock