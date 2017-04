Emma’s beste vriendin wordt mishandeld door haar vriend

Hoe belangrijk die ene vriendin is, besef je misschien niet elke dag. Daarom is het soms fijn om er een keer goed bij stil te staan. Waar ben je zo blij mee, wat wil je haar zeggen? Emma schreef deze brief aan haar beste vriendin Maribel.

Lieve Maribel,

Ik ken je al ruim 30 jaar en toch heb ik het je nooit durven zeggen. We maken ons zorgen over je: je ouders, je zus, je vrienden. Ze bellen met hun vragen naar mij, omdat ik je beste vriendin ben. We zien allemaal dat het niet goed met je gaat. Die man van je maakt je kapot. Het moment dat je hem leerde kennen, vroegen we ons al af wat je in hem zag. Maar jij was dolgelukkig, blind voor zijn terreur. Wat begon met kleineren is uitgegroeid tot fysieke mishandeling. Je kunt die blauwe plekken niet meer blijven verbergen. Je kunt niet blijven volhouden dat je een blauw oog hebt omdat je tegen een deur bent gelopen. Ik durf er tegen jou niet over te beginnen.

Eén keer heb ik de moed gehad om hém erop aan te spreken. En hij gaf het toe. “Ja, ik geef haar soms een klap, maar dat is dan haar eigen schuld.” Ik kan het nog altijd niet geloven. Ik denk vaak terug aan hoe sterk je was toen we tieners waren. Je had zo’n mooie toekomst. Je was altijd zo grappig en gevat. Nu herken ik je niet meer. Je zelfrespect is verdwenen, samen met je spontane lach. En dat komt door hem. Hij heeft het recht niet om je dit aan te doen.Ondertussen weet ik dat er nog meer aan de hand is. Je drinkt. Ik merk het aan de sms’jes vol spelfouten die je me ’s nachts stuurt. Het gekke is dat ik het begrijp. Ik keur het niet goed, maar ik snap hoe je ertoe bent gekomen. Ik begrijp dat je bang bent om weg te gaan, financieel zal het niet gemakkelijk zijn. Maar denk aan je 2 kindjes. Zij groeien nu op in een gezin waarin hun moeder drinkt en hun vader agressief is. Je staat er niet alleen voor. Ik vraag je, ik smeek je: zet de stap. De wereld heeft een veel mooier leven voor jou in petto. – Liefs, Emma

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Fijn dat je er bent: “Als jij binnenkomt, schijnt gelijk de zon.”

Tekst: Lisa Gabriëls. Beeld: iStock