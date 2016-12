Toen Nines vader overleed, kwam er een heftig geheim boven water. Eerst was het haar zus die vertelde dat ze niet een volle zus is van Nine. Later kreeg Nine het hele verhaal te horen: ze had nog een halfzus en een halfbroer.



Nine (30): “Ik ben 15 jaar oud en sta met mijn moeder, broer en zus in het uitvaartcentrum naast de kist waarin mijn overleden vader ligt. ‘Moeten we die andere 2 niet even voor de dienst op de hoogte stellen?’, vraagt mijn zus. Ik ben meteen alert: die andere 2? Waar heeft mijn zus het over? ‘Dat weet je toch wel?’, zegt ze. ‘Ik ben toch ook niet jullie volledige zus?’ Dat wist ik dus niet.”

Mantel ter liefde

“Diezelfde dag kreeg ik het hele verhaal te horen: mijn vader was eerder getrouwd geweest en had met zijn ex 2 kinderen gekregen. Toen hij met mijn moeder trouwde, was zij in verwachting van een andere man. Mijn vader erkende haar kind en er werd nooit meer over gesproken. Jaren later kregen ze samen nog 2 kinderen: mijn broer en ik. Mijn wereld stond op zijn kop toen ik het hoorde. Ik was enorm nieuwsgierig naar mijn halfbroer en halfzus, die toen 34 en 35 jaar waren, maar ik was vooral heel boos. Het bleek dat zo’n beetje de hele familie van deze situatie afwist, maar niemand had mij en mijn broer ooit wat verteld. Typerend voor mijn familie, alles wordt met de mantel der liefde bedekt. Maar met liefde heeft dat geheime gedoe weinig te maken.”

Jeugdzorg

“Ik heb een verschrikkelijke jeugd gehad, werd mishandeld door allebei mijn ouders en mijn broer. Het was zo erg dat ik op mijn 12e met zelfmoordgedachten rondliep. Mijn vader en broer gebruikten fysiek geweld, ze gooiden dartpijltjes en koffiemokken naar mijn hoofd. Mijn moeder mishandelde me vooral psychisch. Iedereen in de familie en in de buurt wist ervan, niemand greep in. Als het uit de hand liep, mocht ik hoogstens een paar dagen bij een oom en tante logeren. Zelf heb ik meerdere malen om hulp gevraagd. Ik had een vertrouwenspersoon op school en die bracht mij in contact met Jeugdzorg. Maar omdat mijn moeder zelf bij Jeugdzorg werkte en volhield dat ik alles bij elkaar loog, gebeurde er nooit iets. Toen mijn vader overleed, was dat dan ook een dubbel gevoel. Hij was geen leuke vader geweest, maar ja, hij was wel mijn vader.”

“HET IS TYPEREND VOOR MIJN FAMILIE, ALLES WORDT MET DE MANTEL DER LIEFDE BEDEKT”

Herkenning

“Tijdens zijn crematie, een paar dagen later, was ik vooral bezig met het gegeven dat ik mijn halfbroer en -zus voor het eerst zou gaan ontmoeten. Zouden ze op mij lijken? Zou er een klik zijn? Tijdens de dienst zelf kon ik ze niet ontdekken, daarvoor was het te druk. Maar na de plechtigheid zaten ze ineens bij ons thuis aan de keukentafel en een tante stelde me aan hen voor. Er was direct herkenning: ze hadden dezelfde lichaamsbouw als ik, dezelfde manier van doen. Hoewel mijn moeder me verbood om verder contact met hen te zoeken, want daar zou ik volgens haar mijn vader veel verdriet mee doen, deed ik dat stiekem toch via MSN. En ik spijbelde op een dag om mijn halfzus Mariska aan de andere kant van het land op te zoeken. Ons contact liep meteen heel vanzelfsprekend. Ook met mijn halfbroer kreeg ik fijn contact.”

Verknipte, depressieve puber

“Ongeveer 3 maanden na de dood van mijn vader kreeg ik gigantische ruzie met mijn moeder. ‘Als je nu oprot, hoef je nooit meer terug te komen’, schreeuwde ze. Mooi, dacht ik. Ik pakte een tas en vluchtte naar Mariska. Een paar maanden woonde ik bij haar in het gezin en kwam ik eindelijk tot rust, al was ik op dat moment een verknipte, depressieve puber. Mijn zus is een warme, hartelijke vrouw. Ik ben dankbaar dat zij op het juiste moment in mijn leven is gekomen. Het gaat nu goed met mij. Mijn verleden heb ik kunnen verwerken, daarvoor ben ik jarenlang in therapie geweest. Ik heb een lieve man en 2 kinderen, echt huisje-boompje-beestje. Mijn man komt uit een leuke, normale familie met wie ik een warm contact heb.”

Een afgesloten hoofdstuk

“Mijn moeder en zus hoef ik nooit meer te spreken. Mijn volle broer is een psychiatrisch patiënt, hij is helemaal doorgedraaid door onze gewelddadige jeugd, hem spreek ik af en toe nog. Als mensen naar mijn ouders vragen, zeg ik dat ze allebei zijn overleden. Voor mij is het verleden een afgesloten hoofdstuk. De mishandelingen waren afschuwelijk, maar al die geheimen ook. Dat ze mij niets hebben verteld, gaf mij het gevoel dat ik het niet waard was. Heel beschadigend. Ik zou zelf nooit iets voor mijn zoontjes geheimhouden, iedereen heeft recht op de waarheid.”

