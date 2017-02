Fockeline Ouwerkerk: “In therapie had ik pas door hoe hard ik voor mezelf was”

2 miljoen Nederlanders zagen actrice Fockeline Ouwerkerk (35) in de finale van ‘Dance, dance, dance’, of anders wel als Liselotte in de populaire serie ‘Moordvrouw’. Binnenkort is ze te zien in de Nederlandse speelfilm ‘Tuintje in mijn hart’. “Dat ik minder bang ben om onderuit te gaan, geeft vrijheid.”

Tekst gaat verder onder video.

VIDEO: Fockeline als Wendy in de serie Meiden van de Herengracht.

Therapie

“Toen ik begon met acteren lag mijn lat torenhoog. Elk stuk dat ik speelde, voelde als een wedstrijd. Een wedstrijd die ik moest winnen. Voor fouten was geen ruimte. Soms stond ik in pure paniek in de coulissen. Was het wel goed gegaan, had ik niks verkeerd gedaan? Die prestatiedrang ging me steeds meer in de weg zitten. Doodop was ik vaak. En het nam veel van mijn spelplezier weg. Een paar jaar geleden besloot ik dat ik maar eens met mezelf aan de slag moest. Ik ben in therapie gegaan en daar ontdekte ik dat ik eigenlijk met alles in mijn leven het gevoel had te moeten presteren. Zelfs als ik thuis een muurtje verfde, moest het superstrak worden, het strakste muurtje ooit. Dat is deels karakter en deels ook de mentaliteit waarmee ik ben opgevoed. Het kan een mooie drijfveer zijn, maar ik was erin doorgeslagen. In therapie had ik pas door hoe hard ik voor mezelf was. Op een gegeven moment kreeg ik de opdracht om mezelf in de spiegel aan te kijken en te zeggen: ‘Je bent goed zoals je bent.’ Nou, ik kan je vertellen: ik kon het niet. Ik kreeg het mijn mond niet uit. Heel confronterend was dat. En dan had ik ook nog eens een vak gekozen waarin ik avond aan avond werd beoordeeld. Lekker handig voor iemand die zichzelf nooit goed genoeg vindt. De afgelopen jaren heb ik geleerd milder voor mezelf te zijn. Minder kritisch. Dat is deels een kwestie van trainen, deels gaat het ook makkelijker naarmate je ouder wordt en meer vertrouwen voelt. Ik spreek mezelf nu toe, zoals ik bij een goede vriendin zou doen. Liefdevol, zacht. Als een ander een woordje van zijn tekst vergeet, zeg ik: ‘Joh, wat geeft dat nou?’ Zo probeer ik nu ook tegen mezelf te praten.”

Liefde

“Bijna 6 jaar zijn Joeri en ik nu samen. Nooit eerder was ik zo lang met iemand. Ik vind dat heel bijzonder, dat er kennelijk iemand bestaat met je wie zo prettig samen kunt leven. Ik heb een voorbeeld aan mijn ouders, die nog steeds heel gelukkig zijn met elkaar. Dus ik wist dat het bestaat. Maar zie maar eens iemand tegen te komen met wie het ook echt goed werkt. Ons geheim is denk ik dat we elkaar vrij laten. Wij hebben die vrijheid ook echt nodig. We zijn allebei freelancer, kunnen bij vlagen helemaal opgaan in ons werk. Als Joeri volgende week tegen me zou zeggen: ‘Schatje, ik wil een halfjaar naar Brazilië’, dan zou mijn reactie in eerste instantie positief zijn. ‘Te gek, moet je zeker doen.’ Vervolgens zou ik wel even zeker willen weten dat ik hem zou kunnen komen opzoeken. Ik wil hem niet in zijn dromen belemmeren. Dat is het mooie aan onze liefde, we vertrouwen genoeg op wat we samen hebben, dat we elkaar de wereld gunnen. De keerzijde is dat je elkaar makkelijk uit het oog kunt verliezen. Vorig jaar liepen de opnames van de televisieserie La famiglia en de film Tuintje van mijn hart door elkaar en had ik het ongelooflijk druk. Toen stonden we af en toe echt wel even tegenover elkaar: en wie bij jij ook alweer? Gelukkig zijn we allebei geen opgevers, we vechten voor elkaar. Als ik te druk ben, zegt Joeri: ‘En nu hier komen met je donder. Vanavond ben je van mij.’ En als hij avondenlang achter zijn laptop zit, klap ik dat ding dicht en trek ik hem naast me op de bank. Dat is niet altijd wat je wilt horen, maar uiteindelijk heeft de ander het dan wel bij het rechte eind. Het is een ‘grote mensen-relatie’, zeiden we laatst tegen elkaar. Dat houdt in dat we niet zomaar weglopen als het even niet lekker gaat.”

Kinderwens

“‘Maar wil je dan geen kinderen?’, hoe vaak ik die vraag niet gesteld krijg… Zeker wanneer mensen horen hoe oud ik ben. Grappig, want zelf zou ik die vraag nooit zo stellen. Maar ik snap het ook wel, de meeste vrouwen van mijn leeftijd zijn moeder. En ja, ik geloof dat ik wel een kinderwens heb, alleen voelt het nu nog niet heel urgent. Natuurlijk, ik ben 35, dus ik heb niet nog jaren de tijd, maar voor mijn gevoel best nog wel even. Bovendien wil ik niet een kind ‘nemen’ omdat ik zo nodig wil ervaren hoe het is om moeder te zijn. Ik zou het willen als ik denk: Ja! Ik voel het! Ik heb nog een heel verlanglijstje met dingen die ik eerst nog wil doen. Ergens ben ik misschien ook wel een laatbloeier.”

Meer Fockeline?

Je leest ’t hele interview in Libelle 9, vrijdag 17 februari in de winkel.

LEES OOK:

Interview: Nienke Pleysier. Beeld: Esmee Franken