Gerties (46) schoonouders hebben jarenlang verzwegen voor hun zoon dat hij een zusje had. Het meisje overleed toen ze nog niet eens 1 jaar oud was. Pas een paar jaar geleden is het geheim onthuld.

Gertie: “Een paar jaar geleden vierden we Kerst bij mijn schoonfamilie. Ons hele gezin bleef slapen en na middernacht waren mijn schoonvader en ik de enigen die nog aan tafel zaten te praten. Fred had de nodige borreltjes op en begon over vroeger. Hij vertelde dat mijn man een ouder zusje had gehad, dat nog voor haar 1e verjaardag was verdronken in bad. Met tranen in zijn ogen zei hij dat hij het er nog altijd moeilijk mee had.”

“INEENS BEGREEP HIJ WAAROM ZIJN MOEDER NOOIT LACHTE”

Maartje

“‘Waarom heb je me nooit verteld over je overleden zusje?’, vroeg ik mijn man die nacht toen ik naast hem in bed kroop. ‘Waar heb je het over?’, was zijn slaperige reactie. Hij bleek niets te weten van deze geschiedenis en was in shock. De volgende ochtend ben ik samen met de kinderen vertrokken. Mijn man bleef bij zijn ouders om te praten. Zijn moeder schijnt enorm gehuild te hebben. Ze kon het destijds niet aan om over haar dode dochtertje te praten en had iedereen in de familie gevraagd om het nooit meer over Maartje te hebben. Er kwam een oud babyboek van zolder met foto’s van het meisje.”

Belazerd

“Voor mijn man viel een aantal dingen op zijn plek: waarom zijn moeder zo’n verdrietige vrouw was die nauwelijks lachte, waarom zijn vader zo veel dronk. Sinds het geheim is onthuld, heeft mijn man meer begrip voor zijn ouders. Al heeft hij zich ook lang door hen belazerd gevoeld omdat ze hem nooit iets hadden verteld.”

