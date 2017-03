Het gezicht achter de ijzingwekkende Libelle Bookazine thriller Iene Miene Mutte

Hij is gefascineerd door psychopaten en seriemoordenaars, maar zodra zijn kinderen thuiskomen, stapt schrijver M.J. Arlidge moeiteloos in zijn vaderrol. De succesvolle producent van Britse misdaadseries debuteerde op zijn veertigste met de Libelle Bookazine thriller Iene Miene Mutte. Libelle-journalist Margriet de Groot sprak met hem.

Hij heeft er zin in en bestookt me met vragen over Libelle en het leven in Nederland. De Britse schrijver M.J. Arlidge heeft in korte tijd al vier succesvolle thrillers geschreven. Het idee dat hij kan leven van zijn schrijverschap geeft hem vleugels. De tv-wereld vindt hij geweldig en hij werkt er af en toe nog steeds, maar het haalt het niet bij de vrijheid die schrijven hem biedt. Dat Libelle zijn debuut Iene Miene Mutte als Bookazine uitbrengt, vindt hij prachtig en past in zijn filosofie. “Ik kon kiezen uit vier uitgevers en koos voor het aloude Penguin, omdat zij voor betaalbare pockets kiezen die lezen toegankelijk maken. Daarnaast kent iedereen die uitgeverij; mijn moeder zou trots zijn als ik daarbij zat.”

Hoe combineerde u het schrijverschap met jonge kinderen?

“Je zou denken dat kinderen je carrière vertragen, maar bij mij pakte het heel anders uit. De komst van onze twee kinderen gaf me een creatieve impuls. Vlak na de geboorte van Chloe, onze oudste, begon ik met het schrijven van Iene Miene Mutte. Ik had nog een normale baan, maar met jonge kinderen word je op de gekste tijden wakker. Ik liep dan in een soort halfslaap rond en kon niet meteen weer in slaap komen. In die uren kreeg ik de beste ideeën. Misschien wel omdat je hersenen dan in een andere, meer ontvankelijke toestand zijn.”

Kunt u een baby de fles geven terwijl u aan seriemoordenaars denkt?

“Als ik Chloe of Alex de fles gaf, dacht ik gelukkig aan wat anders, maar het contrast vind ik erg verfrissend. Als ik ’s morgens de kinderen naar school heb gebracht en gymtassen, afspraken en hockeytraining heb afgevinkt, vind ik het heerlijk om boven in mijn werkkamer een andere, duistere wereld in te stappen. Aan het eind van de dag, als de kinderen weer thuiskomen, word ik weer de normale wereld ingetrokken. Dat is een van de beste dingen die kinderen met zich meebrengen: ze dwingen je uit je eigen wereld te stappen. Ze zijn behoorlijk veeleisend en nemen geen genoegen met een afwezige vader, dat is heel gezond. Zo halen ze je uit je zorgen en problemen. Bovendien ben ik na zeven of acht uur schrijven wel aan wat afleiding toe.”

Waarom hebt u tot uw veertigste gewacht met schrijven?

“Ik denk dat het een gebrek aan zelfvertrouwen was. Ik heb altijd al willen schrijven, maar was bang dat het niets zou worden. Je stelt je heel kwetsbaar op als je met een boek naar buiten komt. Als je boek wordt afgewezen, voel jij je ook afgewezen of uitgelachen. In mijn baan als tv-producent ben ik maar een onderdeel, bij slechte kritieken hoef ik me niet persoonlijk aangesproken te voelen.”

Wat heeft u over de streep getrokken?

“Mijn werk heeft zeker geholpen om die stap te zetten. Ik las altijd heel veel boeken en scripts om ideeën voor een nieuwe serie te krijgen en ik gaf ook opdracht tot het schrijven van scripts. Toen kwam ik erachter dat er een groot tekort is aan goede scriptschrijvers. Vaak begint het verhaal goed, maar is het einde ronduit teleurstellend. Dus waarom zou ik het zelf niet eens proberen? Iene Miene Mutte begon als script, maar al snel bedacht ik dat het een boek moest worden. Ik schreef het in een flow waarin alles precies zo ging als ik het in mijn hoofd had. Een zeldzame ervaring, ik heb het in elk geval nooit meer zo meegemaakt. De boekenwereld voelde als een warm bad. Een uitgeverij is zo veel leuker, vriendelijker en relaxter dan de tv-wereld.”

Dus we kunnen nog veel meer van u verwachten?

“Zeker weten! Schrijven is het mooiste vak ter wereld. Ik word betaald om te gaan zitten en iets te verzinnen. Alles is mogelijk, ik voel een enorme creatieve vrijheid. En het fijne is dat ik baas ben over mijn eigen tijd.”

Hoe kwam u op de persoon van inspecteur Helen Grace?

“Ik wilde graag een serie schrijven en dat moest over een vrouw gaan. Dat stond vast. De Britse misdaadseries kennen al genoeg mannelijke rechercheurs. Om alle andere clichés meteen ook maar te vermijden, moest ze niet getrouwd zijn en al helemaal geen alcohol- of gokprobleem hebben. Dus maakte ik van haar een stoere, alleenstaande vrouw zonder veel sociale contacten. Ik moet bekennen dat ik geïnspireerd werd door de sterke vrouwen uit de Scandinavische misdaadseries zoals Lisbeth Salander, Sarah Lund en Saga Noren van The Bridge. Vooral Salander vond ik briljant. Eindelijk eens een held die interessanter was dan de slechterik. Want meestal steken de helden nogal bleekjes af bij hun duistere opponenten. Helen Grace is ook complex en daarom blijft ze me boeien. Ik ben nog lang niet op haar uitgekeken. Ze heeft een heftige jeugd gehad en laat daarom niemand toe. De enige aan wie ze zich enigszins bloot geeft, is de man die zij betaalt om haar te slaan. Apart, maar dat sm-element is haar manier om haar demonen te beteugelen. Door gecontroleerd gebruik van pijn, kan ze haar donkere buien het hoofd bieden. Ik wist niet zeker of mijn lezers Helen sympathiek zouden vinden, maar verrassend genoeg vinden ze haar veel leuker dan verwacht. Zeker de jonge lezers kunnen het waarderen dat Helen licht beschadigd is.”

Waar komt uw fascinatie voor psychopaten en seriemoordenaars vandaan?

“Ik kom uit een warm gezin. We woonden in Hampstead, een mooie, welvarende en artistieke wijk in Londen waar veel bekende acteurs en schrijvers wonen. Ik groeide op in gelukkige omstandigheden, net als mijn kinderen nu. Wat als de omstandigheden totaal anders waren geweest? Wat als ik uit een gebroken, instabiel gezin was gekomen? Ik geloof niet dat mensen slecht worden geboren. Ze zijn producten van de omstandigheden. Mijn laatste boek, Klikspaan, is geïnspireerd op een pyromaan die in de jaren tachtig meer slachtoffers heeft gemaakt dan welke bekende seriemoordenaar dan ook. Omdat zijn moorden niet sensationeel of bloederig waren, is hij amper door de media opgepikt. Hij was een twintiger, zoon van een prostituee, die hem als klein kind vaak aan zijn lot overliet. Zijn vader was uit beeld en de jongen bleek geestelijk beperkt te zijn. Niemand heeft ooit een hand naar hem uitgereikt, hij heeft nooit liefde of aandacht gehad. Als twintiger had hij inmiddels zo veel woede tegen de wereld opgebouwd dat hij bij willekeurige huizen benzine door de brievenbus goot, gevolgd door een brandende lucifer. Negen van de tien keer brandde het hele huis af. Je ziet dat vaker: dat mensen die zich in de steek gelaten voelen door de maatschappij, vol wrok en woede zitten. Het verklaart natuurlijk niet alles, maar het is ook geen totale verrassing. Wat mij intrigeert, is wat mensen over de rand brengt. Helen Grace begrijpt ook dat mensen die in een hoek worden gedreven soms tot vreselijke daden komen. Zij komt zelf ook uit een disfunctioneel gezin, zij heeft het allemaal meegemaakt en weet hoe complex mensen kunnen zijn.”

Kent u dat soort mensen?

“Nee, maar als zeventienjarige ben ik een paar maanden in India geweest. Het contrast kon niet groter, ik heb daar veel gezien en geleerd. Op school gaf ik me op voor een uitwisselingsproject. Ik zou in India een paar maanden Engelse les geven. Op mijn zeventiende had ik natuurlijk geen idee waar ik aan begon. Alleen al mijn klas onder controle krijgen, was voor mij een enorme uitdaging. Ik kwam terug met een hernieuwd respect voor mijn moeder die al zo’n veertig jaar lerares Frans was. Het was een ongelooflijke ervaring. Laatst zijn mijn vrouw en ik erheen gegaan, samen met de kinderen. Alex was drie en Chloe zes. Sommigen verklaarden ons voor gek om met zulke jonge kinderen door India te trekken, maar het was de beste gezinsvakantie ooit. De kinderen hebben het er nog steeds over. Wij laten onze kinderen zo veel mogelijk van de wereld zien. Na elk boek beloon ik mezelf en mijn gezin met een mooie reis.”

Weet uw dochter welke boeken u schrijft?

“Chloe is nu negen en vindt het vooral leuk om naar al die buitenlandse versies van mijn boeken te kijken. Ze is trots op mij. Ze vindt dat ik een mooi beroep heb en tegelijkertijd vindt ze het ook wel eens ongemakkelijk. We wonen in St Albans, een stadje buiten Londen. Op school moesten ze laatst een beroemd iemand interviewen die een link heeft met de stad. Een aantal kinderen kwam onherroepelijk bij mij uit, want zo veel andere inwoners waren er niet in de aanbieding. Dus drie, vier klasgenootjes hielden een presentatie over haar vader. Dat is behoorlijk gênant.”

Nooit overwogen om een kinderboek te schrijven?

“Dat zouden de kinderen geweldig vinden en ik ook! De thrillers die ik schrijf, draag ik aan niemand op, het zou heel vreemd zijn als ik boeken over seriemoordenaars aan mijn vrouw of gezin zou opdragen. Dus dat is een extra reden om een kinderboek te schrijven. Tussen de bedrijven door ben ik al met een boek bezig, gebaseerd op de verhalen die ik voor het slapen gaan vertel. En ja, daar zit wel spanning in. Kinderen zijn wel wat gewend. Generaties zijn grootgebracht met wrede sprookjes en de verhalen van Roald Dahl, waarin kinderen allerlei verschrikkelijks overkomt. Harry Potter is ook behoorlijk goed nachtmerriemateriaal. Mensen willen graag griezelen. Kinderen niet uitgezonderd. Thrillers scoren het best in landen waar het heel veilig is, zoals Nederland, Engeland en Scandinavië. In Afrika en Zuid-Amerika, waar de misdaad zichtbaar is, lezen ze liever romantische verhalen. Niets griezelt fijner dan in een warme, veilige omgeving.”

Meer over M.J. Arlidge

M.J. Arlidge (1974) is een succesvol tv-producent van vooral Britse misdaadseries. Het Libelle Bookazine Iene Miene Mutte is zijn debuut als thrillerschrijver. In het eerste deel rond de getroebleerde, stoere inspecteur Helen Grace worden steeds twee mensen ontvoerd die voor een duivels dilemma worden gesteld: de ander doden of gedood worden. Er zijn vier delen verschenen, allemaal met een kinderliedje als titel. Klikspaan is de nieuwste thriller waarin Southampton wordt geteisterd door een pyromaan die dodelijke slachtoffers maakt. Arlidge is getrouwd en vader van twee jonge kinderen.

Interview: Margriet de Groot