Henny (56) draait op voor de zorg van haar schoonmoeder

Het is een onderwerp waar veel vrouwen mee te maken hebben, maar waar bijna niemand openlijk over praat: wat als de zorg voor je (schoon)ouders vooral op jouw bord terechtkomt? De 2 broers en zus van Henny’s man kijken nauwelijks naar hun hoogbejaarde moeder (88) om. “Als mijn man en ik op vakantie gaan, dan zit moeder zo 3 weken alleen.”

“Het is logisch dat mijn man en ik vaker voor mijn schoonmoeder klaarstaan dan zijn broers en zus. Wij wonen nu eenmaal in hetzelfde dorp, terwijl de rest een half uur tot een uur verderop woont. Geeft ook niets, ik ben dol op haar en ga met liefde iedere woensdag bij haar langs om haar te helpen met afspraken, boodschappen en haar administratie. Maar het stoort me wel dat de rest van de familie het vanzelfsprekend vindt dat ik deze taken op me neem en zij alleen op visite gaan als het hen uitkomt.”

Alleen

“Een van mijn zwagers zegt regelmatig hoe dankbaar hij is dat ik zoveel voor zijn moeder doe. Dat vind ik lief, maar hij en zijn broer en zus nemen geen verantwoordelijkheid. Toen ik hen vertelde dat moeder op kerstavond nog geen plannen had en ze op eerste kerstdag al bij ons was, reageerde er niemand. En wanneer ze naar de dokter moet en ik kan die dag niet, dan moet de afspraak verzet worden omdat zogenaamd niemand tijd heeft om met haar op pad te gaan. Een verjaardagsfeestje? Er wordt gewoon gewacht tot ík in actie kom. En als mijn man en ik op vakantie gaan, dan zit moeder zo 3 weken alleen. Als ze nu ontzettend druk waren met hun werk dan kon ik het ergens nog begrijpen, maar geen van hen heeft een fulltime baan.”

In de war

“Ik had de ‘taakverdeling’ graag wat eerlijker gezien, maar ik vind de situatie vooral verdrietig omdat mijn schoonmoeder haar kinderen maar zelden ziet. En dat zij niet zien hoe het écht met haar gaat. De laatste maanden wordt ze steeds vergeetachtiger en is ze vaak in de war. Mijn man en ik maken ons daar zorgen over, maar de rest denkt dat het allemaal wel meevalt. Ik begrijp dat wel. Als je haar maar een paar uurtjes achter elkaar zit in een volle kamer vol visite, dan merk je niet zoveel aan haar. En bovendien, als je uitspreek wat er aan de hand is dan moet je er ook iets mee gaan doen. En laten ze daar nu net geen zin in hebben…”

Interview: Elselien van Dieren. Beeld: iStock