Karin Regelink (51) woont in Almere en werkt 27 jaar in de ouderenzorg. En dat is af en toe best pittig. Maar ze doet het met veel liefde en toewijding: “Een lach en een knuffel van een bewoner maakt alles weer goed.”

Tekst gaat verder onder video.

VIDEO: Libelle TV-vlogger dokter Rutger: hoe herken je het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie?



“In ons woonzorgcentrum doen we alles zelf: online boodschappen bestellen, koken, wassen en strijken. Heel soms komt er een kledingstuk in de verkeerde kast terecht. ‘Hé, dit is niet de trui van mijn moeder’, zegt een zoon of dochter dan. Dan denk ik: top! Want er zijn helaas niet veel kinderen die zó goed op hun dementerende ouder letten.”

Eén-op-één aandacht

“Mijn 7 bewoners hebben een eigen appartement, we eten samen in de gemeenschappelijke woonkamer. Heel knus: het is echt een huishouden. Doordat ik elke dag voor dezelfde mensen zorg, leer ik ze echt kennen. ‘Weet u wel hoeveel aardappels ik in mijn leven heb geschild?’, vraagt een bewoner soms. ‘Doe jij dat maar lekker.’ ‘Nee’, zeg ik dan, ‘we doen het samen’. Dat is goed voor de zelfredzaamheid, en ik kan een compliment geven tijdens het eten: dit zijn úw aardappeltjes! Dan zie ik ze weer helemaal stralen. Eigenlijk maakt het niet veel uit; samen de was opvouwen is ook goed, zolang je iemand maar één-op-één aandacht kunt geven. De zorg draait niet om efficiëntie, maar door de werkdruk zijn we geneigd dat te vergeten.”

Te weinig personeel

“Vroeger werden mensen zo vroeg opgenomen dat ik soms dacht: wat doet u hier? Maar nu er geen bejaardenhuizen meer zijn, moet je al bijna dementerend zijn om in een verzorgingshuis te komen. Door de bezuinigingen is er gewoon te weinig personeel. Als ik pech heb, moet ik in mijn eentje 7 mensen uit bed halen en wassen. Soms is er een zorghulp bij, maar als die er niet is, kan ik dus 8 uur lang geen pauze nemen. En dan is er ook nog de administratie, het contact met de familie, overleg met de artsen, vragen uitzoeken en terugkoppelen. Een lach en een knuffel van een bewoner maakt alles weer goed. Maar als je die passie voor de zorg niet hebt, dan houd je dit niet vol. Echt, ik heb respect voor de jonge meiden die nu nog voor dit vak kiezen.”

Moedeloos

“‘Zuster, zuster, zuster’: zo gaat het soms de hele dag door. Ik kan niet iedereen de hele dag in de gaten houden. Het kan dus toch gebeuren dat iemand onverhoopt valt. Of dat mensen ’s ochtends helemaal onder de poep wakker worden. Ja, dat is onmenselijk. Net als bewoners die ’s ochtends op de grond worden gevonden, en er al een paar uur liggen. Er zijn gewoon te weinig handen aan het bed, zoals ze dat zo mooi zeggen. We laten niet genoeg van ons horen in de zorg, denk ik soms. We accepteren alles maar. Als wij gaan staken, zijn de bewoners de dupe, dus doen we het niet. Frustrerend is het wel. Pas als iemand in de politiek zelf een familielid in het verzorgingshuis heeft, komt er ineens wél aandacht voor onze werkdruk, lijkt het. Dat maakt me wel eens moedeloos.”

Tot aan de dood

“Natuurlijk zijn er ook veel mooie momenten. Ik denk nog vaak aan de echtgenoot die elke dag zijn demente vrouw kwam opzoeken. Hij hielp haar met eten, ging een eindje wandelen en bracht haar naar bed, tot hij op een dag ineens minder kwam. Hij bleek een vriendin te hebben. ‘Maar dit is en blijft mijn vrouw’, zei hij, ‘ik zal haar verzorgen tot aan de dood.’ En dus kwam hij nog 7 jaar lang 3 keer per week, tot zij overleed. Dat is toch mooi?”

Liefde nodig

“Soms sterft een bewoner helemaal alleen, dat is verschrikkelijk. Als iemand heel benauwd in bed ligt, wil je ernaast kunnen zitten, zijn hand vasthouden en zeggen: ‘Het is goed, laat het leven maar los.’ Maar als dat niet kan omdat je in je eentje aan het werk bent, is dat vreselijk. En de familie wil soms pas worden gebeld als vader of moeder al is overleden. ‘Ik moet ook weer aan het werk’, zeggen ze dan, ‘wat maakt het uit hoe laat het is gebeurd.’ Sorry hoor, maar daar kan ik geen begrip voor opbrengen. Heb je dan nog het recht om kind genoemd te worden? Bij de begrafenis zijn ze er dan vaak wél. Waar waren jullie toen ze nog leefde, denk ik dan. Natuurlijk is het moeilijk als een familielid zwaar dementerend is, maar echt: de ouder heeft hier ook niet om gevraagd. Vaak hoor ik de kinderen zeggen: ‘Ik heb al lang afscheid genomen van mijn moeder, wat hier nog zit, is slechts een omhulsel.’ Nee, denk ik dan, het is nog steeds een individu. Haar karakter is misschien veranderd door de ziekte, maar ze heeft nog steeds liefde nodig.”

LEES OOK:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

Interview: Margot C. Pol. Beeld: Robert Alexander