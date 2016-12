Zo is het om Kerst te vieren met een samengesteld gezin

Met 3 exen en 6 kinderen is Kerstmis een logistieke uitdaging voor schrijfster Elle van Rijn (48) en haar vriend Nic. Dat ook anderen kampen met gedoe rond een samengesteld Kerstfeest verzacht het leed. Een beetje.

Als ik denk aan Kerstmis, krijg ik vlekken in mijn nek en begint mijn linkerooglid te trillen. Ik hou heus wel van Kerst, hoor. Ik ben gek op de sfeer, de boom, de ballen, het zilveren bestek, de ballads, de cadeautjes en het eten. Zeker dat laatste. Als de calorieën die ik nuttig nou meteen werden afgevoerd door mijn stresshormonen, was alles nog enigszins in balans. Maar meestal zit ik na Kerst in een spastische kramp én ben ik kilo’s zwaarder. De cranberrypaté en de gevulde kalkoen laten staan is geen optie want (schoon)moeder heeft uren in de keuken gestaan.

Een opleiding tot logistiek manager

Het ergste is de discussie over wie welke Kerstdag waarnaartoe gaat. Ik had ooit een vriend wiens ouders al in augustus Eerste Kerstdag wilden claimen. Gelukkig ging het begin december uit tussen ons. Maar het blijft een puntje. Als je gescheiden bent en je hebt – zoals in ons geval – 6 kinderen van 3 verschillende exen, mag je wel een opleiding logistiek manager volgen om dit nog enigszins te kunnen bolwerken. Mij lukt het in elk geval zelden zonder dat iemand zich tekortgedaan voelt of dat er iets misgaat. “Ja, we hadden afgesproken dat je ze vandaag zou komen halen, maar toch niet om 5 uur ’s ochtends? Nee, het kan me niet schelen dat je op vakantie gaat!” Het helpt me altijd enorm om te bedenken dat ik niet de enige ben die worstelt met deze kerstproblematiek.

Tweederangs-kinderen

Sonia (38) heeft een probleem: “Ik ben 2 keer gescheiden en heb 3 kinderen van 2 mannen. De oudste gaat deze Kerst met zijn vader naar Bonaire, de vader van de jongsten kan zelf amper rondkomen, laat staan cadeautjes kopen. Ik heb 2 banen om rond te komen en nog kan ik alleen een kleinigheidje kopen. De oudste komt straks thuis met geweldige verhalen en een koffer vol nieuwe kleren en games. Ik gun het hem, maar is moeilijk om te zorgen dat de jongsten zich geen tweederangs-kinderen voelen.”

Hysterische Kerst

Ellen (51) liep vorig jaar de benen uit haar lijf om het met Kerst iedereen naar de zin te maken en slaagde daar redelijk in: “3 brunches, een ontbijt, 2 high tea’s en 4 diners (waarvan één zelfgemaakt) in 4 dagen. In totaal inclusief file 16 uur in de auto gezeten en ruim 20 uur aan tafel. Per bezoek vooraf zeker 9 keer gekibbeld met de kinderen over kriebelige feestkleding/niet klieren. Als ik de korte bezoekjes aan andere familieleden meetel, hebben we 13 kerststukjes uitgedeeld. Veel te veel gegeten, de kinderen verwend, en toch was het gezellig om iedereen weer te zien. Op een wat hysterische manier.”

Een vertrouwde Kerst

Monica (49) legde zichzelf een bijna onmogelijke taak op. “Ik heb het 3 jaar gedaan: met mijn eigen kinderen en stiefkinderen Kerst verdelen over mijn ex, zijn ouders, mijn ouders, mijn nieuwe vriend, zijn ouders, zijn ex-vrouw en haar ouders. Ik vond dat het moest kunnen, maar de kinderen vonden er niets aan. Deze zomer ging het uit. Voor het eerst kijk ik weer uit naar Kerst. De kinderen gaan met hun vader eten bij zijn ouders en Tweede Kerstdag gaan ze mee naar mijn ouders. Vertrouwd en intiem, alles wat Kerst moet zijn.”

Nieuwe manieren

Netty (34) zoekt nieuwe manieren met haar samengestelde gezin: “Mijn vriend bracht niet alleen 2 stiefzonen in mijn leven, maar ook een compleet kerstdorp, een kunstkerstboom, een knipperend rendier op het dak en een enorm gourmetstel. Het is het hele jaar door aanpassen, maar nooit zo veel als met Kerst, als je probeert van alle tradities iets nieuws te maken. Ons compromis: in plaats van het rendier een fairybell op het dak, een echte kerstboom maar dan met meer bling en een bescheiden versie van het kerstdorp eronder, echt dineren met Kerst en gourmetten met oudjaar.”

Nawoord

Hoe wij het doen dit jaar? Met 4 kinderen van 2 ex-partners en 2 kinderen van mijn nieuwe vriend is dit ook een gecompliceerde casus. Om een burn-out te voorkomen, hebben we dit jaar besloten om het simpel aan te pakken. Het eerste deel van de feestdagen, tot Tweede Kerstdag, zijn al onze bloedjes bij ons en blijven we lekker thuis, waar Nic en ik ons over het eten zullen ontfermen. Daarna gaan ze allemaal Kerst vieren bij onze exen en pakken wij het vliegtuig om te gaan skiën in Italië. Goed plan, toch? Nu maar hopen dat het in de praktijk ook zo uitpakt.

