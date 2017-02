Caroline (41) doet álles voor een baby

Caroline wil een kind, en daarvoor moet alles wijken. Ook haar eigen geluk, want Carolines kinderwens houdt haar gevangen in een slechte relatie waarin regelmatig klappen vallen. “Arjen is voor mij de snelste weg naar een kind, dit móet lukken.”

“Ik heb te lang gewacht, veel te lang. Geen idee waarom. Ja, ik was te druk met mijn carrière als advocaat, een feestje hier en een festivalletje daar met vrienden. Allemaal ‘randzaken’ die me een veilig gevoel gaven, die mijn voortdurende behoefte aan geborgenheid bevredigden. Want eenzaamheid, dat wilde ik nooit meer. Ik was 11 toen mijn ouders scheidden. Vreselijk vond ik het, al waren de jaren dat ze nog samen waren ook niet bepaald harmonieus. Vaak voelde het alsof mijn ouders lusteloos dezelfde plaat afspeelden. Ik kreeg te eten, kleren, cadeaus, maar enig enthousiasme of echte warmte was ver te zoeken. Daarbij kwamen de onophoudelijke ruzies; er hing altijd frustratie in huis. Later begreep ik dat dit voortkwam uit mijn moeders verlangen naar een tweede kind, dat om onduidelijke redenen uitbleef. Je zou verwachten dat ze mij, ter compensatie, zou overladen met alle liefde die ze ‘over’ had. Dat was niet zo.”

Vertroetelen

“De frustratie maakte van mijn moeder geen leuker mens – iets wat ik inmiddels helaas herken – en mijn vader had genoeg van al die negativiteit, met een scheiding als gevolg. Ik snakte naar een warm nest. Het veilige gevoel van thuiskomen bij een moeder die met thee en koekjes op me wachtte, een vader die grappen makend uit zijn werk kwam. Ik zag het bij vrienden en vriendinnen thuis, maar niet bij mij. Mijn ‘gezinswens’ was geboren: ik verlangde naar een man, maar vooral naar een kind dat ik kon vertroetelen en verplétteren met liefde, dat na schooltijd lachend in mijn armen zou springen. Een kind dat ik kon verwennen, met wie ik alles zou delen en dat mij nooit in de steek zou laten. Mijn kind. Eenzaamheid zou iets uit een ver, verdrongen verleden zijn. Het liep anders. Maar ik hoop er nog steeds op.”

Ongelooflijke haast

“En toen was ik 39 en had ik dat gezin, waar ik al 30 jaar van droomde, nog steeds niet. Ik had mijn verlangen naar geborgenheid tot dan toe blijkbaar kunnen sussen met een bruisend bestaan, maar toen ik na de zoveelste uit de hand gelopen werkborrel weer eenzaam en een beetje zwaarmoedig wakker werd, ontwaakte ik als het ware uit mijn eigen leven en schrok: ik ben al 39, waar is mijn gezin? Ik kreeg haast, ongelooflijke haast. Gejaagd liep ik over straat, op weg naar de supermarkt of in het café, overal speurde ik rond naar een leuke vent die me een gezin kon geven – want een zaaddonor zag, en zie, ik niet zitten. Ik wil per se weten ‘wat’ ik in huis haal. En daar, op een festival, was Arjen; joviaal, spontaan en een tikje mysterieus. Het klikte. Die nacht belandde hij in mijn bed en de ochtend erna was ik vastbesloten: deze man geeft mij een kind. Een gedachte die ik tot op de dag van vandaag, 2 jaar later, niet kan loslaten. Wat mijn vriendinnen ook zeggen en hoe indringend de huisarts me ook aankijkt als ik achteloos een blauwe plek op mijn bovenarm bedek.”

Speciale eisprong app

“Een kind krijgen, gaat bij ons niet vanzelf. 3 maanden na onze eerste nacht kreeg ik Arjen ‘aan boord’ van mijn plan om zo snel mogelijk zwanger te raken. De voorbehoedsmiddelen konden de deur uit. Na 4 vruchteloze maanden besloot ik de natuur een handje te helpen en sindsdien houd ik met behulp van ovulatiesticks en zelfs een speciale app mijn eisprong bij. Als ik ovuleer, laat ik zo mogelijk alles uit mijn handen vallen om Arjen op te zoeken en die kans niet onbenut te laten. Eén keer liet ik zelfs een belangrijke bespreking met een cliënt schieten. Tot nu toe is het nog niet gelukt om zwanger te worden. Nóg niet, want gebeuren gaat het. Ik ben ervan overtuigd dat je dingen kunt afdwingen met een sterke wil. Het klinkt misschien gek, maar als ik mijn ogen sluit, zie ik mijn baby, voel ik hem in mijn armen. De wens hem te verwelkomen is allesoverheersend – en maakt ook van mij geen leuker mens. Ik luister nog maar half naar verhalen van vriendinnen – zeker als die over hún kinderen gaan – en zij durven niet meer te vragen hoe het écht met me gaat. Ik lieg toch dat alles goed is. Ik moet wel: met oogkleppen op en zonder moeilijke vragen van buitenaf is het makkelijker om mijn plan voort te zetten. Want op heldere momenten zie ik heus wel dat dit ook niet bepaald het plaatje is dat ik voor ogen had.”

Ruzie om de kleinste dingen

“Mijn relatie met Arjen is verslechterd. Of misschien is die eigenlijk nooit echt goed geweest, ik weet het niet. Mijn doel was van meet af aan zo duidelijk dat ik nooit de moeite heb genomen hem écht te leren kennen. Arjen leek me een perfecte partij, een leuke kop, vlotte babbel, klaar. In werkelijkheid was hij net zijn baan bij een reclamebureau kwijtgeraakt, heeft hij behoorlijke schulden en is hij van nature lui. Ik onderhoud hem. In het begin vond ik dat niet zo’n probleem, we konden het prima met elkaar vinden en ik dacht: we hebben elkaar nodig. Hij mij voor een dak boven z’n hoofd, ik hem om een kind te krijgen. Zakelijk gezien een prima deal, maar in de uitvoering duidelijk minder succesvol. Het frustreert me als hij weer op de bank ligt als ik thuiskom, te beroerd om een pan op het vuur te zetten of een dweil door de gang te halen. Aan de andere kant is het handig dat hij altijd thuis is: als mijn app laat weten dat ik ovuleer, kan ik à la minuut naar huis. Om de kleinste dingen hebben we ruzie, soms vallen er zelfs over en weer klappen. Dat is zeker niet alleen Arjens schuld, ik ben ook geen heilige. Door alle spanningen schiet ik bij een zoekgeraakt tandpastadopje al uit mijn slof. ‘Je bent net zo lui als je zaad!’, hoor ik mezelf schreeuwen. ‘Wat moet een kind nou met zo’n hysterisch mens als moeder!’, krijg ik dan terug, terwijl hij de deur dichtslaat. Regelmatig verdwijnt hij dan voor een paar dagen. Geen idee waar hij uithangt, met wie hij is of wat hij doet. Maar hij komt altijd terug en dan praten we nergens meer over.”

Naar de vruchtbaarheidskliniek

“We hebben sex als mijn app het aangeeft, en een keertje extra voor de zekerheid. Op zich is dat prima, ervan genieten is een groot woord, maar met mijn doel voor ogen kan ik de knop makkelijk omzetten. Kortom: we negeren onze problemen en ik bedek alles met de mantel der liefde. Voor mijn kinderwens wijkt nu eenmaal alles. Waarom het niet lukt, is onduidelijk, volgens verschillende tests zijn we allebei vruchtbaar. Vanwege mijn leeftijd hebben we onlangs een intakegesprek gehad bij een vruchtbaarheidskliniek om een ivf-traject te starten. Arjen vindt het allemaal ‘wel best’, het lijkt hem ‘wel leuk’, een kind. Ik weet wat mijn vriendinnen denken, ze vinden het egoïstisch dat ik een eventueel kind bewust opzadel met een instabiele thuissituatie, maar ze durven het allang niet meer te zeggen. Het maakt ook niet uit: ik zet dit hoe dan ook door. Ik ben nu bijna 42 en mijn relatie met Arjen blijft voor mij de snelste weg naar een kind. Ik moet er niet aan denken om weer opnieuw te beginnen met daten en een man te zoeken. Nee, ik heb hier al te veel tijd in geïnvesteerd, dit móet lukken.”

Tekst: Kim Hopmans. Beeld: iStock