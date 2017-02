Lieke (41) verliet haar gezin, maar kreeg toch spijt

Lieke (41) werd 4 jaar geleden verliefd op een ander en verliet ze haar man Ronald en 4 kinderen. Tot ze besefte dat ze eigenlijk een leegte probeerde op te vullen. “Ik wilde niets liever dan vechten voor mijn gezin.”

“De eerste keer dat ik Ronald zag, wist ik: met hem ga ik oud worden. Na een jaar voelde ik nog steeds vlinders als we zoenden. Bij hem voelde ik me gehoord en gezien. Maar in de loop der jaren werd het minder. Onze gesprekken werden steeds rationeler, en ongemerkt kwamen we steeds verder van elkaar af te staan. Toen we zo’n 8 jaar getrouwd waren, ging ik voor het eerst vreemd. Als je iets met een ander begint, is er vast iets mis in je relatie, dacht ik altijd.”

Verslaafd aan spanning

“Maar toen het mij gebeurde, herkende ik dat niet. Een beetje spanning met een ander deed niets af aan mijn liefde voor Ronald. Naïef en egoïstisch als ik was, stond ik totaal niet stil bij de eventuele gevolgen voor ons gezin. Sterker nog, ik was ervan overtuigd dat mijn huwelijk juist passievoller werd door dat vreemdgaan. Ik leek wel verslaafd aan die spanning. Een paar jaar later begon ik weer een affaire. Toen ging ik er voor het eerst eens over nadenken. Waar was ik mee bezig? Ik was duidelijk op zoek, maar naar wat? Was mijn leven met Ronald te oppervlakkig, te makkelijk? Alles zat ons altijd mee. Moest ik dan ellende meemaken om diepgang te ervaren?”

Verbintenis

“En toen ontmoette ik hem, die ander. Een man die in zijn leven voor veel uitdagingen had gestaan. Hij leefde intens en bij hem vond ik die diepgang. Spanning was deze keer bijzaak, ik hield meteen van hem. Zo bizar. We voelden een enorme verbintenis, onze gesprekken gingen van hart tot hart. Pas later zag ik in dat Ronald en ik al tijden niet meer verbonden waren. Het gevoel voor die ander bleef groeien. Ondertussen wilde ik met Ronald praten over wat er allemaal niet goed zat tussen ons. Ik zocht excuses om mijn acties te verantwoorden en vergrootte zijn negatieve eigenschappen uit. Ronald snapte maar niet waar mijn ontevredenheid vandaan kwam. Toen heb ik het er in één keer uitgegooid: ‘Ik heb iemand ontmoet.’ Hij vroeg of ik met die man naar bed was geweest, en toen ik ja zei, ontplofte hij. Wat was ik dom om te denken dat we dit ‘als volwassen mensen’ zouden kunnen bespreken.”

Allesoverheersend verlangen

“De volgende dag zei hij dat hij er samen met mij voor wilde vechten, maar dan moest ik die andere man wel meteen loslaten. Dat kon ik toen nog niet. ‘Doe het dan voor de kinderen!’, smeekte hij. Maar het verlangen om bij die ander te zijn, was allesoverheersend en stond los van mijn liefde voor de kinderen. En ik wilde mijn kinderen ook niet laten denken dat ik gek was op hun vader, terwijl ik verliefd was op een ander. Dus kon ik mijn spullen pakken. Op de avond dat ik vertrok en wegreed van mijn gezin, was Eva Simons op de radio. Ze zong: ‘Can you feel the love?’ Ja, ik voelde de liefde. Ik móest dit doen, hoe afschuwelijk ook.”

Gekwetst

“Ik was zo geraakt door de liefde dat ik de realiteit uit het oog verloor. Ik was tot dan toe elke dag thuis geweest met de kinderen, maar zag ze vanaf dat moment nauwelijks meer omdat Ronald mijn aanwezigheid niet duldde. Hij was zo gekwetst. Ik voelde me schuldig, dus bleef ik weg om hem tegemoet te komen. Daar hebben we allebei veel spijt van gehad. ‘Mama, waarom is iedereen zo boos op jou?’, vroeg mijn oudste dochter een keer. Toen ik haar uitlegde dat ik papa verdrietig maakte en dat ik het wel zou snappen als zij ook boos op me zou zijn, zei ze: ‘Mama, je volgt toch alleen je hart, hoe kan ik dan boos zijn?’ Toen wist ik dat ik mijn kinderen niet kwijt zou raken.”

Ruimte

“De eerste maanden na mijn vertrek woonde ik bij mijn nieuwe vriend. Toen ik uiteindelijk mijn eigen appartement kreeg, kreeg ik ruimte. Ruimte om te denken, om te voelen. Ik was een band aan het opbouwen met zijn kinderen, die ik vaker zag dan de mijne, dat was verwarrend. De scheidingspapieren lagen al klaar. Ja, ik hield van die ander, maar de behoefte om te praten met Ronald werd steeds groter. Het kon toch niet zo zijn dat we gingen scheiden zonder één wezenlijk gesprek te hebben gevoerd over waar het was misgegaan? Het ging allemaal veel te snel.”

Toch geen lotsbestemming

“Door therapie leerde ik steeds meer over mezelf en zag ik in dat er wel degelijk iets ontbrak in mijn relatie met Ronald. Dat we erg rationeel communiceerden en dat ik me eigenlijk best eenzaam was gaan voelen. ‘Verbinding vult eenzaamheid’, zei mijn therapeut. Toen vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Die andere man was dus helemaal geen lotsbestemming geweest, zoals ik eerst dacht, maar de opvulling van een leegte. Ik moest dit zelf oplossen, zonder die andere man. Toen ik dat besefte, lukte het me ook om hem los te laten, ook al deed dat minstens zo veel pijn als afscheid nemen van mijn gezin. Ondanks al het verdriet, ben ik achteraf toch blij dat het zo is gelopen. Want als ik destijds bij mijn gezin was gebleven, was ik altijd naar die ander blijven verlangen. Nu heb ik dat verlangen nooit meer gevoeld.”

Therapie

“Ronald wilde niet meteen in gesprek. Hij was te gekrenkt en had er voor zichzelf al een streep onder gezet. Tot een coach tegen hem zei: ‘Je kunt ervoor kiezen haar definitief de rug toe te keren en weg te lopen van de situatie. Dan zal een deel van je bitter worden. Je kunt ook het gesprek met haar aangaan, samen het proces doorleven. Ongeacht de uitkomst zul je daar wijzer van worden.’ Dat overtuigde Ronald om samen in therapie te gaan. We gaven elkaar de ruimte, voerden goede gesprekken, deden leuke dingen met elkaar en met de kinderen. Na een paar maanden gingen we weer samenwonen. Dat was niet makkelijk. We hadden best vaak ruzie, want we kwamen allebei veel meer voor onszelf op. Eerder gingen we rationeel en netjes met elkaar om, nu zat er veel meer passie en gevoel bij. Ik heb al mijn uitglijders opgebiecht, want ik wilde ons nieuwe leven niet bouwen op een wankel fundament.

De liefde voelen

“Voor Ronald was dat opnieuw heftig om te horen, maar hij wist inmiddels dat het niet verstandig is definitieve beslissingen te nemen als de emoties nog zo rauw zijn. We besloten eerst met vakantie te gaan. In Zuid-Frankrijk, terwijl de kinderen aan het kleuren waren, tekende hij met een stift een hartje op mijn schouderblad met zijn naam erin. We hoorden weer bij elkaar. De basis was er nog, dat voelden we heel sterk. Tijdens een sessie met onze therapeut deden we een oefening in kleermakerszit, waarbij we elkaar minutenlang moesten aankijken. Stille tranen gleden over onze wangen. We voelden de liefde letterlijk stromen. Zeker het eerste jaar na de breuk dacht ik als het moeilijk was vaak terug aan dit moment. Waarom deden we dit in ’s hemelsnaam? Nou, omdat we van elkaar houden. Punt.”

Roman

“Ik heb een roman geschreven, met ons verhaal als leidraad. Ik wil laten zien dat het écht kan, een relatie herstellen na een affaire. Ook al zijn de emoties nog zo heftig geweest. Ik zeg niet dat scheiden nooit een optie is, maar als de basis er nog is, als er nog liefde zit onder alle pijn, ga het dan samen uitzoeken. Scheiden kan altijd nog. Het vraagt wel veel van allebei. Ik heb grote bewondering voor Ronald dat hij ervoor heeft gekozen om mij weer te vertrouwen, ondanks adviezen van anderen om het op te geven. Misschien heeft het hem geholpen dat ik de confrontatie met mezelf volledig ben aangegaan. Het is moeilijk om in de spiegel te kijken als je zo veel mensen pijn hebt gedaan.”

Bewust gelukkig

“Voordat dit allemaal gebeurde, waande ik me volmaakt gelukkig en fladderde ik door het leven. Nu bén ik gelukkig, meestal dan. Want volmaakt gelukkig bestaat niet. Onze relatie voelt rijker, completer. Geeft ellende dan diepgang? In mijn geval denk ik van wel. Ik ben zo ontzettend blij met deze nieuwe kans en ik ben trots dat Ronald en ik in staat waren onze liefde voor elkaar boven ons ego en onze schaamte te laten gaan. Ook al loop ik nu de kans gezien te worden als ‘de egoïst die haar gezin verliet’, toch wil ik dit verhaal vertellen. Het is belangrijk. Want ik denk dat veel stellen een vergelijkbare situatie meemaken en dat het kwartje vaak de andere kant op valt. Met alle pijn en verdriet van dien.”

Interview: Marieke Ordelmans. Beeld: Petronellanitta