Linda (59) werd verliefd op haar zwager

Je kiest niet op wie je verliefd wordt. Maar stel dat je een liefde kiest die écht verboden is. Linda kan daarover meepraten. Ze werd hartstochtelijk verliefd op haar zwager Gert. “Vanaf de eerste seconde blies hij me omver.”

Linda (59): “Ik was 25 en nog maar net met Dirk samen toen ik op een familiefeestje zijn broer Gert ontmoette. Alsof de bliksem insloeg. Vanaf de eerste seconde blies hij me omver. Hij was niet bijzonder knap en gold niet als de gangmaker van de groep, maar juist de rust die hij uitstraalde, trok me aan. Natuurlijk verborg ik mijn gevoelens, want dit kon nooit iets worden. Gert had een vriendin en ik was blij met Dirk. Maar hoe beter ik Gert leerde kennen, hoe meer ik voor hem viel. Op familiefeestjes zocht ik hem op, ik probeerde altijd naast hem te gaan zitten. Tegenover Dirk heb ik me nooit schuldig gevoeld, omdat ik wist dat ik nooit naar mijn verliefdheid zou handelen. Ik genoot van onze gesprekken en de toevallige aanrakingen die door mijn lijf zinderden. Dat waren mijn stiekeme genietmomentjes. Meer had ik niet nodig.”

Hartkloppingen

“Dirk en ik kregen samen 2 kinderen, maar we hadden een turbulente relatie. We gingen een paar keer uit elkaar en telkens was Gert er om me op te vangen. Alsof hij zich op de een of andere manier verantwoordelijk voor ons voelde. Al die tijd was ik ervan overtuigd dat mijn gevoelens niet beantwoord werden, dus ik zweeg. Jarenlang. Ook toen Dirk en ik na 17 jaar uiteindelijk definitief uit elkaar gingen. Ik had daarna wel andere relaties, maar die waren bladvulling, compensatie, substitutie. Tot ik hoorde dat Gert en zijn vriendin uit elkaar waren, 20 jaar na onze eerste ontmoeting. Ons contact was inmiddels wat verwaterd, maar het nieuws sloeg in als een bom. Ik móést hem zien. We ontmoetten elkaar in een café en begonnen steeds vaker af te spreken. Dat hield ik enkele maanden vol, toen heb ik hem in een brief verteld wat ik al jaren voor hem voelde. De brief die ik terugkreeg, overtrof mijn stoutste verwachtingen. Al die jaren hadden we hetzelfde gevoeld, alleen wisten we het niet van elkaar. Telkens als ik zijn brief herlas, kreeg ik hartkloppingen. Op dat moment wist ik het zeker: hier zou iets moois uit komen.”

Schuldgevoel

“Er volgden nog 2 brieven, vol bekentenissen, maar ook vol vragen. Iedere keer dat we elkaar zagen, voelde het vertrouwder tussen ons. Gert bleef slapen, we deelden zelfs het bed. Toch is het tussen ons nooit verder gekomen dan een kus. Want tijdens een van onze nachtelijke gesprekken zei Gert dat hij niet verder kon gaan. Dat hij het niet kon maken ten opzichte van zijn broer en zijn familie. Ik wist niet wat ik hoorde. We hadden zo veel jaren verloren laten gaan en nu niets ons meer in de weg stond, krabbelde hij terug. Waarom? Uit misplaatst schuldgevoel? Uit lafheid? Uren heb ik in bed liggen huilen, maar Gerts besluit stond vast. Kort daarna liet hij me weten dat we elkaar niet meer konden zien. Hij moest afstand nemen, vond hij.”

Nieuwe liefde

“Op dat moment dacht ik dat liefde er voor mij niet meer in zat. Gert was al zo lang de enige man voor mij. Nu hij onbereikbaar bleef, leek mijn toekomst één zwart gat. Gelukkig had ik het mis. Ik bén door een dal gegaan en ik héb hem gemist, maar op mijn 48e ontmoette ik op een feestje bij vrienden de man door wie ik Gert kon vergeten. Ik ben nu al 9 jaar gelukkig met hem getrouwd en mijn gevoelens voor Gert zijn voorbij. Hij zal altijd een plek in mijn hart hebben, 20 jaar verliefdheid wis je niet zomaar uit. Maar ik kan eindelijk zeggen dat ik rust heb gevonden.”

