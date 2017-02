Maaike de Lange (43) had altijd veel meer behoefte aan sex dan haar man. Dit dreef haar in de armen van andere mannen. “Ik voelde me niet eens schuldig.”



“Sexualiteit speelde altijd een belangrijke rol in mijn leven. Als jong meisje koesterde ik al sexuele gevoelens en was ik vaak verliefd. Op mijn 14e werd ik ontmaagd door mijn vriendje. Sex is, zolang het je eigen keuze is, heel leuk, dat was iets wat mijn vrijgevochten ouders me hadden geleerd. Tussen serieuze relaties door had ik tijdens mijn studiejaren leuke onenightsstands en spannende vaste scharrels, vriendjes die ik zag tijdens het uitgaan en waar ik sex mee had, maar geen serieuze relatie. Ik genoot van het spel van flirten en verleiden, van de opwinding en het fysieke contact. ‘Maar vanavond heb ik hoofdpijn’ kwam in mijn boekje niet voor, ik had altijd zin, was altijd nieuwsgierig naar hoe een man zou zijn in bed.”

Andere sexdrive

“Na 3 langere relaties was ik heel tevreden als single. Op een feest ontmoette ik David, hij was kunstenaar en kok. Hij pakte me in met zijn intelligentie, zijn creativiteit en gevoel voor humor. We brachten de nacht met elkaar door en spraken een week later weer met elkaar af. Vanaf dat moment waren we onafscheidelijk. Die zomer gingen we van terras naar restaurant: ons leven was een groot feest. Toch kwam ik er al in de eerste 3 maanden achter dat onze sexdrive nogal uiteen liep. Ik had meer zin dan hij. Eerst gaf ik onze lange nachten en bijbehorende katers daar de schuld van. Ik sprak erover met David, maar hij vond dat ik niet zo moeilijk moest doen, er was niets aan de hand. Erg attent was hij ook niet en hij vond het makkelijker om een kritische opmerking te plaatsen over dat ik te veel at dan een compliment te maken over hoe mooi hij me vond.”

Hij was te moe

“Ook buiten de slaapkamer raakte hij me weinig aan. Omdat we het op andere fronten heel leuk hadden samen – we gingen graag uiteten, naar de bioscoop, concerten en feestjes – deed ik er maar niet te moeilijk over, maar het begon me wel steeds meer op te vallen. Al na een jaar raakte ik, heel bewust, zwanger. In die 9 maanden deden we het 2 keer, terwijl ik al die tijd juist heel veel zin had. Als ik hem om sex, een aanraking of gewoon een kus vroeg, vond hij dat ik niet zo dwingend moest doen.”

Initiatief

“Na de geboorte van onze zoon Loek was ik vastbesloten om ons sexleven nieuw leven in te blazen. In de weekenden, zodra Loek zijn slaapje deed, doken we vaak even een uurtje in bed. Ik kocht sexy lingerie, organiseerde weekendjes weg. Even zag het er weer rooskleurig uit, we hadden weer een sexleven. Toch bleef ik het lastig vinden dat David nooit het initiatief nam. Ik probeerde het bespreekbaar te maken, maar David was geen prater, hij uitte zich liever in zijn kookkunsten dan via woorden. Hij beloofde wel beterschap, hij zou meer initiatief tonen, in de slaapkamer maar ook daarbuiten, maar er veranderde niets.”

Andere mannen

“Toen Loek naar de basisschool ging, leed David aan slapeloosheid en had vaak last van hoofdpijn, of hij was te moe voor sex. Ik wilde hem helpen, maar werd het wel beu dat hij mij niet zag staan. Steeds vaker ging ik zonder hem uit, om plezier te maken. Ook met andere mannen, van wie ik wél aandacht kreeg, die me vertelden hoe sexy ze me vonden. Ik vertelde het wel aan David, dat er kapers op de kust waren. Tijdens ruzies gilde ik dat hij zijn best eens moest gaan doen, dat ik aan het verpieteren was, als een plantje dat geen water meer kreeg. Ik bereikte met dat soort uitspraken het tegenovergestelde: David sloot zich steeds meer voor me af.”

Steeds gefrustreerder

“Ik las over sexuele relatieproblemen, probeerde het aan te kaarten, maar wat ik ook voorstelde – een sexuele wensenpot waar je om de beurt een kaartje uittrekt, naar een sexuoloog – het bleef bij woorden, geen daden. Hij vond altijd dat ik gelijk had en dat we er meer werk van moesten maken, maar in de praktijk kwam het erop neer dat we het in 5 jaar tijd misschien 5 keer deden. Mijn verlangen naar sex, naar aangeraakt worden, frustreerde me steeds meer. Op een nacht zwichtte ik voor de avances van een jongen op de dansvloer. 5 minuten later stonden we in een steegje elkaar bijna de kleren van het lijf te scheuren. Ik kon me nog net op tijd inhouden anders had ik het ter plekke met hem gedaan. Daarna gebeurde het vaker dat ik inging op de avances van vreemde mannen, ik flirtte en zoende en wisselde nummers uit; buitenshuis had ik aan aandacht geen gebrek. Na zo’n nacht vol geflikflooi met een ander stapte ik met en glimlach op mijn gezicht weer naast David in bed. Ik voelde me niet eens schuldig, want ik vond dat hij het aan zichzelf te danken had. Ik las over vrouwen die vreemdgingen omdat ze vooral een luisterend oor zochten bij die andere man, maar wat ik zocht, was sexueel contact.”

Geen weg terug

“Verliefd werd ik niet, zelfs niet toen ik tijdelijk een vaste minnaar had, een getrouwde man die me spannende whatsappjes stuurde, me mee uit lunchen nam en met wie ik naar een hotel langs de snelweg reed voor 2 uur passionele sex. Door die affaire bloeide ik op, ik was eindelijk weer een sexueel wezen. En ook al voelde ik me niet heel schuldig over het vreemdgaan, trots was ik er ook niet op. Mijn stiekeme gedrag hing als het zwaard van Damocles boven onze relatie. Ik hield van David, maar ik wist ook dat ik op deze manier niet met hem verder wilde gaan. In die periode bezocht ik een coach om over mijn relatieproblemen te praten. Ze gaf me het advies mijn man te accepteren zoals hij is, met al zijn leuke en minder leuke kanten, of bij hem weg te gaan. Er was geen weg meer terug, na 13 jaar verliet ik David. En hoe verdrietig die periode ook was, voor David, voor Loek, ik heb er geen moment spijt van gehad.”



Nieuwe relatie

De eerste 1,5 jaar alleen genoot ik als co-ouder tijdens mijn week zonder Loek volop van mijn nieuw hervonden sexuele vrijheid. Ik had meerdere scharrels met wie ik veel plezier maakte. Sinds een paar maanden heb ik weer een relatie. Hij is lief, attent en – heel belangrijk – open en eerlijk. Tussen ons is alles bespreekbaar. De sex is fantastisch. De sleutel tot een goed sexleven is, weet ik nu, goede communicatie, ook buiten de slaapkamer. Zo kan het dus ook, denk ik nu voortdurend. Het is een verademing om op mijn 43e sexueel helemaal mezelf te kunnen zijn.”

