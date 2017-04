Madelon (30) schaamde zich ervoor dat haar moeder schoonmaakster was

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Madelon, die zich vroeger schaamde voor haar moeder omdat ze andermans huizen schoonmaakte. Daar heeft ze spijt van (net als Marleen in de video hierboven).

Madelon (30): “Ik heb als kind nooit gemerkt dat we het thuis niet breed hadden. Mijn ouders praatten niet over geld waar mijn broer en ik bij waren, maar ze zullen het er vast samen wel over gehad hebben. Want mijn vader verdiende ‘gewoon’. Genoeg voor een huurwoninkje en de dagelijkse boodschappen, maar te weinig voor extra dingen. En toch konden mijn jongere broer en ik altijd met alles meedoen. Schoolreisjes, een sportclub, kleding waarmee we op school niet uit de toon vielen. Dat kwam doordat mijn moeder, toen we ouder werden, huizen is gaan schoonmaken. Ze was niet hoogopgeleid en had altijd bij een bakkerij achter de toonbank gestaan. Dat heeft ze na haar trouwen nog een tijdje gedaan, maar toen mijn broer en ik er eenmaal waren, wilde ze niet aan vaste tijden gebonden zijn.

Liegen

En zo kwam ze op het idee om schoon te gaan maken. Ze had vaste adressen waar ze iedere week kwam. Ik had heel trots op haar moeten zijn omdat we door haar aan zo veel leuke dingen mee konden doen, maar de werkelijkheid was dat ik me ervoor schaamde dat mijn moeder bij andere mensen de vloeren dweilde. De moeders van mijn vriendinnen hadden banen op een kantoor, er was een moeder die advocaat was en een andere moeder was wethouder. Ik zei altijd dat mijn moeder administratief werk deed en dat ik niet precies wist waar. En dat zit me nog steeds dwars, want hoe kun je je schamen voor een moeder die zo veel voor je over heeft?

Spijt

Mijn broer en ik konden goed leren en na onze middelbare school zijn we allebei gaan studeren. Met een beurs, maar dan nog heb je als ouders kosten die je op de een of andere manier op moet brengen. Door mijn moeder kon het, en dat ben ik toen pas gaan beseffen. Hoeveel je van je kinderen moet houden om werk te doen dat eigenlijk te zwaar voor je is. Want ze had een zwakke rug en slikte pijnstillers terwijl ze aan het werk was. Kort nadat ook mijn broer afstudeerde, heeft ze haar werkhuizen opgezegd. Het hoefde niet meer, nu moesten we verder voor onszelf zorgen. En dat hebben we ook gedaan, al viel het niet echt mee. Maar mijn moeder, een moeder zoals ik heb… wat ben ik verschrikkelijk trots en dankbaar.”

