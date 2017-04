Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Manon (34), wiens moeder niet tegen visite kon. Vroeger mocht ze dan ook geen vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis nemen. Dat heeft ze zelf helemaal anders aangepakt.

Manon (34): “Mijn man zegt weleens: ‘Het is toch niet nodig dat iederéén altijd maar binnen komt vallen?’ Maar eigenlijk vindt hij het ook wel gezellig, we houden nu eenmaal van een beetje drukte. Onze vrienden en kennissen zijn altijd welkom, net zoals de vriendjes van de kinderen. Ik werk halve dagen en ben totaal geen poetser, dus ik heb er best tijd voor. Ik ben een paar ochtenden per week klaar-over, dat red ik net voordat ik naar mijn werk ga. Voor schoolreisjes of dingen van school kan ik de ochtenden vrij nemen, die compenseer ik later dan weer door een paar hele dagen te werken. Alles bij elkaar vind ik dat ik best een leuk afwisselend leven heb.”

Water

“Ik ben opgegroeid met een moeder die eigenlijk niemand over de vloer wilde hebben en zeker niet andermans kinderen. Mijn broers en ik hadden al vrij jong in de gaten dat we beter geen vriendjes mee naar huis konden nemen, want je wist nooit wat je zou aantreffen. Er waren dagen dat mijn moeder gewoon geen zin had om zich aan te kleden en de hele dag rondliep in haar peignoir. Dan schaam je je als kind: je wilt dat je moeder is zoals de moeders van je vriendjes. Daar stond thee klaar als we uit school kwamen en kregen we koekjes. Bij mijn moeder kreeg je nooit iets. Je kon een glas water krijgen en koekjes waren er gewoon niet.”

Drukte

“Het was niet dat we arm waren, ik heb mijn ouders in elk geval nooit horen klagen of over geld horen praten, maar mijn moeder kwam gewoon niet op het idee dat het leuk is als er wat lekkers in huis is, en ze hield niet van drukte om zich heen. En vriendjes van haar kinderen betekende drukte. Net zoals bezoek van volwassenen drukte was. Zelf had ze geen vriendinnen, maar mijn vader had vrienden van de voetbalclub en heel soms, maar dan moest hij er eerst ruzie over maken, mochten die met hun vrouw komen voor de borrel of na het eten voor de koffie. Ik heb mijn moeder nooit begrepen, maar ik heb het aanvaard en gedacht: oké, mijn moeder is nu eenmaal zo, maar later ga ik het anders doen. En dat doe ik ook, al vindt mijn moeder dat ik niet goed wijs ben. Maar één ding weet ik zeker: het is bij mij thuis een stuk leuker dan bij haar, vroeger.”

Tekst: Tineke Beishuizen