Margo’s man komt altijd te laat en dat vindt ze vreselijk

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: De man van Margo (49) komt altijd en overal te laat. Margo wist op een gegeven moment dat er maar één oplossing was.

Margo: “De eerste keer dat ik een afspraakje had met de man met wie ik bijna vijfentwintig jaar getrouwd ben, kwam hij drie kwartier te laat opdagen. Ik weet nog hoe ik in m’n eentje aan dat tafeltje in die gezellige kroeg zat. Ik probeerde niet te kijken alsof ik op iemand zat te wachten, niet te vaak op mijn horloge te kijken, niet de deur in de gaten te houden, niet rechtop te gaan zitten als er iemand binnenkwam, en weer een beetje in elkaar te zakken als hij het niet bleek te zijn.”

Gewoonte

“Ik werd heen en weer geslingerd tussen verliefdheid en boosheid. Maar ik liet me niet kennen: wat dacht hij wel! Ineens stond hij naast me. Geen excuus, niets. Hij zoende me en ik vergaf hem die drie kwartier wachten. Natuurlijk had ik beter moeten weten. Want dat hij zich niet aan een afspraak kon houden, was bij hem meer gewoonte dan uitzondering. Telkens wond ik me er weer over op. Dan haalde hij zijn schouders op, en zei: ‘Zo ben ik nu eenmaal’. Ik dacht dat het wel zou veranderen als we voorgoed samen waren, als hij zou merken hoeveel last ik ervan had. We trouwden, en de enige keren dat hij wel op tijd was, was bij de geboorte van de kinderen. Dat was vooral omdat ik hem had verboden om nog ergens heen te gaan, na de eerste weeën. Familie, vrienden en kennissen wisten dat we altijd later kwamen dan we hadden afgesproken. En iedereen, behalve ik, moest erom lachen.”

Eén oplossing

“Natuurlijk had ik er een punt achter kunnen zetten. Je kunt beter opstappen als je zo vaak ruzie hebt om iets waarvan je weet dat het nooit zal veranderen, maar hij was zo leuk! We konden zo verschrikkelijk met elkaar lachen. We begrepen elkaar zo goed. Op een gegeven moment wist ik dat er maar één oplossing was: zelf veranderen en me niet meer druk maken om die idiote afwijking van hem. Het was beter om er rekening mee te houden en af en toe een beetje te liegen: zeggen dat we ergens om halfacht moeten zijn als het eigenlijk halfnegen is. Dat zou hij onderhand door moeten hebben, en misschien is dat ook wel zo. Maar dan laat hij het in elk geval niet merken. Zo ben ik dit jaar vijfentwintig jaar getrouwd met de leukste, liefste, meest onmogelijke man ter wereld, en wil ik er best nog vijfentwintig jaartjes bij.”

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock