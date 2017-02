Marian (56) staat altijd klaar voor haar buren, “maar wie gaat óns straks helpen?”

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Marian (56) woont al jaren in dezelfde buurt en staat altijd klaar voor een ander. Maar ze is bang dat als zijzelf straks begint af te takelen, niemand in de buurt haar zal helpen omdat ze nu de “jonkie” is.

Marian (56): “Ik woon al bijna 30 jaar in hetzelfde huis. Eerst met mijn man en kinderen. Daarna alleen met mijn man. En sinds hij 2 jaar geleden overleed, woon ik hier alleen. Ik zou hier niet graag weg willen. Het buurtje is gezellig en vertrouwd, er wordt weinig verhuisd en tussen een aantal buurtgenoten is in de loop van de jaren een band ontstaan die verder gaat dan alleen goede buren van elkaar zijn. Het is vanzelfsprekend dat we elkaar helpen als het nodig is. Een griepje? Er is meteen iemand die aanbiedt om de boodschappen te doen, en een andere buurvrouw of buurman komt met een hapje langs dat alleen nog maar in de magnetron hoeft.

Hulp waar nodig

We hebben geen afspraken en geen schema’s. We bellen elkaar als we denken dat er hulp nodig is. En het gaat verder dan praktische hulp. Toen mijn man zo ziek was, kwam er elke dag wel even iemand langs. Een kop koffie drinken en een praatje maken, en dat was precies wat ik nodig had. Heel even uit de sfeer van het ziekbed. Ik heb lang gedacht dat ons groepje het perfect voor elkaar had, maar we hebben het toch niet goed genoeg gedaan. Want met nog een paar echtparen hoor ik als eind vijftiger tot de jongsten van ons groepje. De anderen zijn begin zeventig. En die beginnen nu kwalen te krijgen die verder gaan dan een griepje. Een van de vrouwen heeft kanker, een andere vrouw loopt steeds moeilijker vanwege artrose. En zo hebben ze bijna allemaal wel wat. Ze wonen allebei alleen, en ja, er komt elke dag hulp. Evengoed blijven er veel dingen ongedaan en blijven er veel uren over waarin ze alleen thuis zijn.

Jonkies

Wij, de ‘jonkies’, doen wat we kunnen. Maar straks, als wij die leeftijd hebben, is er niemand van ons groepje meer over die jonger is dan wij. En wie gaat óns dan helpen? We hadden de hele buurt erbij moeten betrekken, besef ik nu – ook de jonge gezinnen, want die hebben op een heel andere manier ook hulp nodig. Ik heb gehoord dat er in sommige buurten verenigingen zijn waarbij mensen van alle leeftijden zitten en waar hulp wordt georganiseerd als dat nodig is. Die hulp zal er voor mij straks niet zijn. Gewoon omdat we er niet aan gedacht hebben ons groepje uit te breiden. Ik hoop dat mijn kinderen het straks beter aanpakken.”

