Marian (71) verliet haar gezin voor een ander, haar zoon schreef er een boek over

Marian Maas (71) ging weg bij haar gezin omdat ze verliefd werd op een ander. Met hem kreeg ze nog een kind, Henk. Toen hij bijna 1 jaar was, nam ze hem mee naar haar ex en 3 zoons. Henk schreef er een boek over: Wij zeggen hier geen halfbroer. Marian: “Door dit boek heb ik mezelf kunnen vergeven.”

“Het was thuiskomen. E. – zo noem ik mijn geliefde – hield van toneel en literatuur, had boeiende vrienden, was fantasierijk, knap, had humor en begreep mij. Hij had alles wat ik zocht in een man. Onze liefde was paradijselijk, maar ook iets wat zó niet kon. Niet mocht. Niet van mezelf, niet van mijn omgeving. Ik was getrouwd en had 3 zoons. Ik voelde me zondig. Een gevallen vrouw.”

Vanzelfsprekend

“De man met wie ik op mijn 24e trouwde, was gewoon mijn man. In het begin was ik verliefd op hem en toen dat overging, bleef ik bij hem. Heel vanzelfsprekend. Ik droomde ervan om naar de Toneelschool te gaan, ik was zelfs al aangenomen, maar mijn moeder vond dat een vrouw was voorbestemd om te trouwen en kinderen te krijgen. Iedereen deed dat zo, en ik ging mee in wat er van mij werd verwacht. We kregen 3 zoons, wat ik heerlijk vond. Ik verzorgde ze met liefde, maar had een onbevredigd gevoel. Daar verbaasde ik me over. Ik had gezonde kinderen, we gingen elk jaar op vakantie naar Spanje, wat wilde ik nog meer? Dus nam ik mijn leven zoals het kwam. Dit was wat het was.”

Weg uit Brabant

“Alles veranderde toen ik een regiecursus ging doen. Er ging een wereld voor me open. Hier hoorde ik thuis. Ik was en ben dol op theater. Ik ontmoette er E., op wie ik ontzettend verliefd werd. Zo hevig dat ik mijn man verliet. Dat leek me het beste. Als je verliefd bent op een ander vertrek je. Zo hoort dat toch? Met mijn 3 zoons wilde ik bij E. intrekken. Maar met 3 jongens uit een Brabants dorp naar een bovenwoning in Rotterdam, dat was eigenlijk geen doen. Daar kwam bij dat hun vader mij voor een dilemma stelde. ‘Als jij de kinderen bij je houdt, wil ik ze nooit meer zien’, zei hij. Dit kwam voort uit zijn wanhoop. Hij was mij kwijtgeraakt en was bang dat hij zijn kinderen ook zou verliezen. Dat wilde ik hem niet aandoen. Hij was een goede vader, vol liefde. De jongens waren goed af bij hem. Dus bracht ik de kinderen terug naar Brabant.”

Zwanger

“Ik heb 24 uur aan één stuk gehuild. Uit elkaar getrokken, zo voelde ik me. Ik miste de jongens, maar wilde ook bij E. zijn. Ik weet weinig meer van deze periode. Het was te pijnlijk, waardoor ik de herinneringen aan die tijd heb verdrongen. Ik voelde me naar en alleen, dat weet ik nog wel. Toen werd ik zwanger, en eigenlijk voelde ik me daarna alleen nog eenzamer. Om geld te verdienen om ons gezin te kunnen onderhouden, was E. veel aan het werk. Zat ik daar alleen in dat bovenhuis, vol begrip voor iedereen. Voor E., die veel weg was, voor de vader van mijn kinderen, die ze bij zich wilde, voor alles en iedereen. Maar wat ik zelf voelde en wilde, wist ik niet.”

Groot hart

“De dag na de geboorte van Henk stond mijn ex met onze zoons op de stoep. Wat een groot had hart die man toch, dat hij niet iemand anders met de jongens stuurde, maar zelf kwam. Met al mijn lievelingen rond het kraambed voelde het compleet. Dat het maar zo kort duurde, maakte me verdrietig. Tegenwoordig zijn samengestelde gezinnen en co-ouderschap normaal, in die tijd niet. Dus moest ik weer afscheid nemen.”

Verstikt

“Henk was 8 maanden oud toen ik me realiseerde dat ik terug moest. Ik wilde dat Henk bij zijn broers was, op het nest. Mijn 4 jongens hoorden bij elkaar. Mijn ex vond dat goed. Niet dat wij weer bij elkaar kwamen, maar ik ging wel weer bij hem wonen. Ik kreeg de kleine slaapkamer en zo werden we opnieuw een soort gezin. Natuurlijk was dat moeilijk. Mensen veroordeelden me, dat voelde ik. Ik verloor mijn stem, voelde me verstikt. We verhuisden, nee, we vluchtten naar Eindhoven, waar ik het heerlijk vond. Mijn ex-man werkte veel en was weinig thuis, waardoor we het prima volhielden met elkaar.”

Bitterzoet

“Voor E. was het hartverscheurend. Ik heb hem nooit de kans gegeven om samen met mij iets op te bouwen. Ik heb niet voor hem gekozen. Elk weekend ging ik met Henk naar hem toe en elke zondag moest hij toezien hoe we weer vertrokken. En hij accepteerde dat. Uit liefde voor zijn zoon. En voor mij, denk ik. Die weekends waren bitterzoet. Het was fijn om elkaar vast te houden en tegelijkertijd deed het pijn. Maar het voedde mij ook. Daardoor hield ik het vol, dat gespleten leven.”

Puber

“Jarenlang hebben we zo geleefd, E., mijn ex, de kinderen en ik. Henk werd door zijn stiefvader behandeld als zijn eigen vlees en bloed en in het weekend gingen we naar zijn vader. Maar toen werd Henk een puber. Hij verschool zich achter zijn lange haren en deed dingen waar ik geen weet van had. Pubers zijn enorm goed in staat om dingen te verbergen. Nu pas heb ik in Henks boek gelezen dat hij drugs gebruikte. Dat heb ik nooit geweten.”

Nanny

“Henk was 16 jaar toen ik als nanny bij een gezin op Curaçao ging werken. Ik voelde me zo verloren: de kinderen waren groot, ik was ongelukkig en doelloos. Egoïstisch misschien, maar ik dacht echt dat ik niet meer zo nodig was. Ik zat er 2 weken toen E. me per fax vertelde dat hij verliefd was geworden op een andere vrouw. Ik was er kapot van, maar kon het hem ook niet kwalijk nemen. Ik heb altijd mijn gezin voor laten gaan, nooit voor hem gekozen. Uiteindelijk ben ik 3 jaar op Curaçao gebleven. In die jaren schreven Henk en ik elkaar lange brieven. Ik ging regelmatig naar Nederland en hij is een paar keer overgekomen. Ik dacht echt dat het goed ging.”

Hartenkreet

“Dat Henk het allemaal niet zo gemakkelijk had gevonden, ontdekte ik toen mijn ex-man in 2003 overleed. Ik was inmiddels 3 jaar terug in Nederland. We waren samen met de jongens en hun vriendinnen op vakantie in Spanje, toen hij en ik gingen wandelen. Op de plek waar we elkaar voor het eerst zoenden, viel hij plotseling dood neer. Hartstilstand. Henks hartenkreet: ‘Hij was ook mijn vader!’ kwam keihard bij me binnen. Het enorme verdriet dat hieruit sprak, zijn worsteling om met zijn eigen vader en deze man te leven… Ik realiseerde me dat ik het niet goed had gedaan. Mijn veronderstelling dat een kind dat opgroeit in 2 werelden niet beter weet en daar dus ook geen last van heeft, klopte niet.”

Gewond

“Ik besefte dat alle 4 mijn kinderen door mijn keuzes gewond zijn geraakt. Ik voelde me ontzettend schuldig en verdrietig. Zo erg dat ik depressief raakte. Inmiddels heb ik mezelf vergeven. Ik heb het niet met opzet gedaan. Het was de loop van mijn leven, een andere weg was er niet. Dat ik mezelf heb vergeven, is nog maar heel recent. Het komt door het boek dat Henk over ons verleden heeft geschreven. Het zit in mijn tas en gaat overal mee naartoe. Zo dierbaar is het me. Door te beschrijven hoe ik was, heeft hij mij iets prachtigs gegeven. Hoe fout dingen misschien ook zijn gegaan, hoe verkeerd de keuzes ook waren: er was liefde. Er ís liefde. Tussen mij, de kinderen en de jongens onderling. Het is goed zoals het is.”

Tekst: Deborah Ligtenberg. Beeld: Ester Gebuis