Marion (54) ontmoette in China de biologische moeder van haar dochter An Mei. “Ze vroegen met kerst of bij ons rendieren in de tuin lopen.”

“Lang leve het internet! Sinds onze ontmoeting, vorig jaar zomer, hebben we regelmatig contact met de familie van An Mei. Vooral via WeChat, de Chinese variant op WhatsApp. Ik ben nieuwsgierig, ik wil alles weten. Dus vraag ik bijvoorbeeld hoe zij Chinees nieuwjaar vieren. Zeggen ze: ‘Oh, niet bijzonder hoor’, maar ik vind het geweldig om dan foto’s te krijgen waarop te zien is hoe de hele familie buiten bij elkaar zit voor het feest. Op geleende krukjes en met versieringen in de bamboestruiken. Ze slachten een paar kippen en maken het met weinig middelen heel gezellig.”

Andere wereld

“De ouders van An Mei leven in een compleet andere wereld. Ze hebben geen idee hoe het hier is. Afgelopen december hadden we hen een kerstwens gestuurd met daarop een kerstman in een arrenslee of zoiets. Vervolgens vroegen ze onmiddellijk of er bij ons rendieren in de tuin lopen… Wij sturen regelmatig foto’s van ons dagelijks leven naar hun en zij doen dat andersom ook. Soms heel gekke, grappige dingen. An Mei heeft intensief contact met haar oudere zus, ik met de ouders, vaak via een nicht. We delen ook onze zorgen. Zo vertelden ze over het jongere broertje van An Mei die in het ziekenhuis moest worden opgenomen en over de tegenvallende visvangst. Op onze beurt vertellen we over de ingewikkelde schoolkeuzes die we moeten maken en over oma die werd geopereerd en een nieuwe heup kreeg.

Ik vind het belangrijk dat het contact goed blijft gaan. Vooral voor de ouders, ze willen zo graag weten hoe het gaat met hun kind. Voor hen is het belangrijk om te horen dat we trots zijn op wie ze is en wat ze doet. Ze snappen ook wel dat An Mei niet meer definitief daar terugkomt, ze wordt nooit meer zoals zij, dat kan niet. Maar door de betrokkenheid bij elkaar slinkt de afstand.”

Thuis

“Begin volgend jaar, als ze 18 wordt gaat An Mei weer op bezoek. Daar spaart ze nu voor en de familie kijkt naar haar uit. En misschien dat ze er later er ook nog wel voor een langere periode naartoe gaat. Bijvoorbeeld voor een stage. Dat lijkt me een goed plan. Het belangrijkste voor mij is dat An Mei zich geliefd en geborgen voelt. Ze zei laatst zelf in het licht van een discussie over interlandelijke adoptie: ‘Thuis is waar je je begrepen voelt.’ Dat vond ik treffend: ze voelt zich hier thuis en ook bij haar Chinese familie.”

