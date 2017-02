Marleen was jarenlang alcoholverslaafd: “Ik dronk altijd al mijn gevoelens weg”

Marleen Beijer (45) was jarenlang verslaafd aan alcohol. Ze kickte af, had 2 keer een terugval, maar is nu al meer dan een jaar clean. “Nog steeds kan ik verlangen naar het gevoel van rust dat ik kreeg als ik dronk.”

“Verslaving is een ziekte, het heeft jaren geduurd voordat ik dat inzag. Op mijn 11e ontwikkelde ik een eetstoornis en op mijn 13e begon ik met alcohol en drugs te experimenteren. Ik ben een niet gepland nakomelingetje met een oudere broer en zus, de band met mijn ouders is nooit heel goed geweest. Ze noemden me dik en dom en op school vond ik geen aansluiting bij andere kinderen. Ik heb me nooit ergens veilig gevoeld en zodra ik de kans kreeg, ontsnapte ik uit huis, het uitgaansleven van Eindhoven in. Ik deed alles wat God verboden had en kwam dronken en stoned thuis. Met drank op durfde ik veel meer, opeens was ik zelfverzekerd en kreeg ik aandacht van jongens. Als ik dronk, was alles oké, dan voelde ik een soort innerlijke rust.”

Drank en drugs

“Op mijn 18e ging ik het huis uit. Ik was net daarvoor van school gestuurd en had gebroken met een fout vriendje dat agressief en gokverslaafd was. Ik ontmoette een lieve jongen, inmiddels mijn ex-man, die me op handen droeg en met wie ik ging samenwonen. Ik had een baantje bij een callcenter, maar ging verder vooral veel naar dancefeesten. Ik dronk veel, slikte pillen, blowde en snoof af en toe. Iedere maandag begon ik de week met een kater en vaak kwam ik afspraken niet na. Toch zag ik niet in dat ik een probleem had; in mijn vriendengroep was dit de norm.”

Postnatale depressie

“Ik wilde altijd al graag kinderen en op mijn 22e werd ik zwanger. Ik was dolgelukkig. Tijdens de zwangerschap dronk ik geen druppel, ik miste de alcohol niet. Maar na de geboorte van mijn zoon Wessel kreeg ik een postnatale depressie. Ik kon niet meer slapen, wilde en durfde niet voor mijn zoontje te zorgen, had waanideeën en was extreem angstig. Ik begreep er niets van, hij was zó gewenst. Uiteindelijk moest ik worden opgenomen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Zat ik daar tussen mensen die volkomen de weg kwijt waren. Die tijd beschouw ik nog altijd als een van de naarste periodes uit mijn leven. Ik kreeg daar kalmeringspillen en ondertussen dronk ik stiekem, samen met andere patiënten. Na 3 maanden werd ik ontslagen, ik was weer gezond genoeg om naar huis te gaan, vonden ze. Ik ging weer werken bij een callcenter en voor even genoot ik van het moederschap. Toch viel ik terug in mijn oude patroon; ik greep weer naar de fles. Als ik me slecht voelde, maar ook als ik anderen zag feesten en drinken. Dan maakte ik mezelf wijs dat ik ook gewoon voor de gezelligheid kon drinken. Maar in no time dronk ik dan toch weer zo veel ik kon.”

Meestermanipulator

“Al snel leidde ik weer een dubbelleven: overdag was ik een werkende moeder, in het weekend ging ik uit. Ik stopte met eten, werd steeds dunner en woog nog maar 46 kilo. Voor mijn man was ik nog altijd zijn droomprinses. Hij dronk niet, ging nooit stappen en was er voor onze zoon als ik weg was of een vreselijke kater had. Als hij zijn bezorgdheid uitte, verzekerde ik hem dat er niets aan de hand was. Mijn verslaving had van mij een meestermanipulator gemaakt; ik vertelde vaak net niet de hele waarheid en verdraaide de feiten. Ik was niet eerlijk over hoeveel ik dronk of waar ik was geweest. Ik loog over geld en ik loog tegen mijn zoon waarom ik er niet was of waarom ik nog steeds in bed lag. Ik had altijd wel een ‘logische’ verklaring voor mijn gedrag. Als ik dronken tegen een geparkeerde auto aan was gereden en een deuk had veroorzaakt in onze auto, als ik van mijn fiets was gevallen en onder de blauwe plekken zat, als ik had overgegeven of een black out had, deed mijn man altijd alsof er niets was gebeurd. Hij maakte er grapjes over of loog voor mij tegen anderen. Hij nam de rol van mijn redder op zich, waardoor ik gewoon mijn gang kon gaan. Soms probeerde hij me wel met mijn gedrag te confronteren maar dat wist ik altijd om te buigen, of ik omzeilde het door ruzie over iets anders te gaan maken.”

Flessen verstoppen

“Toen ik zwanger werd van mijn dochter Emma krabbelde ik weer op, ik ging weer eten en stopte met drinken. Ik was vaak ontevreden, voelde me waardeloos en vond mezelf een slechte moeder. Ook was ik jaloers op vrienden die nog uitgingen en feest vierden. Al snel na haar geboorte begon ik weer stiekem te drinken, ik verstopte overal in huis flessen wijn, bier en wodka. Soms haalde ik mijn dochtertje met een drankkegel uit de crèche; als iemand er iets over vroeg, ontkende ik het glashard. Een paar keer stopte ik met drinken, puur op wilskracht, ik bezocht meetings van de Anonieme Alcoholisten (AA), maar uiteindelijk ‘beloonde’ ik mezelf na een paar maanden nuchter te zijn geweest altijd weer met een drankje. En voor ik het wist, was ik weer voortdurend dronken. Er zijn momenten geweest dat ik mijn roes lag uit te slapen en de kinderen zelf naar huis kwamen uit school, terwijl ik ze eigenlijk had moeten ophalen.”

Stukgelopen huwelijk

“En nog steeds had ik niet het idee dat ik verslaafd was: alcoholisten, die lagen ergens onder een brug. Na 18 jaar, de kinderen waren inmiddels 17 en 12, liep mijn huwelijk stuk. We hadden veel onenigheid over onze zoon die in de puberteit was ontspoord en verslaafd was geraakt aan drugs. Mijn man ontkende het probleem terwijl ik hem wilde laten opnemen in een kliniek. We scheidden uiteindelijk en ik kreeg co-ouderschap over de kinderen. Als ik alleen was, dronk ik meer dan ooit. Ik betaalde mijn rekeningen niet meer en verscheen niet meer op mijn werk. Binnen een paar maanden was ik mijn baan en mijn huis kwijt. Wel had ik inmiddels een lieve, nieuwe vriend bij wie ik mocht intrekken. Hoewel ik heel gelukkig met hem was, ging ik ook bij hem verder met drinken om het verdriet van de scheiding en de verslavingsproblemen van mijn zoon te vergeten.”

Afkicken in Schotland

“Op een dag ging ik vanwege mijn zoon langs bij de stichting ‘Ik coke van jou’, die familieleden van drugsverslaafden helpen. Daar werd ik uiteindelijk zelf doorgestuurd naar een interventionist, iemand die ingrijpt in het leven van verslaafden. Hij regelde ter plekke dat ik 30 weken opgenomen zou worden in een van de beste behandelklinieken van Europa, Castle Craig, in Schotland. Daar is het balletje gaan rollen. Voor het eerst erkende ik dat ik verslaafd was aan alcohol en drugs en leerde ik dat ik verantwoordelijkheid moest gaan nemen voor mijn eigen leven. Als je vanaf jonge leeftijd al zwaar drinkt, blijf je emotioneel stilstaan. Ik heb door mijn verslavingen nooit geleerd om op een normale manier met volwassen zaken om te gaan en gedroeg me al die jaren als een puber: ik was dwars, impulsief, onredelijk, en ben dat soms nog. Zeker in het begin van mijn herstel vlogen mijn emoties alle kanten op en wist ik niet wat ik voelde. Ik dronk of gebruikte om maar niet te hoeven voelen, tot ik een punt had bereikt waarop ik compleet emotieloos was geworden. Ik heb bijvoorbeeld heel lang niet kunnen huilen.”

Niet één glaasje

“Toen ik terugkwam uit de kliniek heb ik nog twee keer een ‘terugval’ gehad. De eerste keer nam ik een wijntje en binnen de kortste keren leefde ik weer in de waanzin van het drankmisbruik. Ik dronk alles door elkaar, zo veel als ik kon. Ik ging niet meer naar meetings van de AA en was weer obsessief met niet eten bezig. Ik heb me toen 4 weken laten opnemen bij een kliniek in Rotterdam. De tweede keer ging het om een kleinere terugval: één wijntje tijdens een etentje. Gelukkig wist ik mezelf te herpakken en heb ik met mijn vertrouwenspersoon van de AA gebeld. Ik kan nooit meer drinken, ook niet één glaasje.”

Confronterend

“Inmiddels ben ik meer dan een jaar clean. Ik kan nog steeds verlangen naar het gevoel van rust dat ik kreeg van het drinken van alcohol. Ik ben heel dankbaar dat ik nog leef en gezond ben, maar op sommige dagen vind ik het wel moeilijk. Ik dronk altijd al mijn emoties en gevoelens weg, nu moet ik ermee dealen en dat is confronterend. Het lastigst vind ik het om uit te vinden wie Marleen is, zonder de afleiding van drank, drugs en het nachtleven.”

‘Saai’ leventje

“Nu ik niet meer drink, vind ik mezelf meer waard en ik ben trots op de kleine stapjes die ik zet. Ik ben nu liever, vriendelijker en eerlijker naar mezelf en daarmee ook naar anderen. In de kliniek heb ik inzicht gekregen in de ziekte die verslaving is. Je kiest er zelf nooit voor om verslaafd te raken, maar je bent wél zelf verantwoordelijk voor je herstel. Vorig jaar heb ik een opleiding gevolgd tot recovery coach bij The Final Step in Amsterdam, om verslaafden te helpen in de moeilijke periode na de kliniek. Dan komt het grote verlangen weer om de hoek kijken en begint herstel pas écht. Ik ben nu gelukkig met mijn ‘saaie’ leventje, ik woon samen met mijn lieve vriend, heb 2 geweldige kinderen waar ik heel trots op ben. Mijn zoon is clean en heeft een baan en ik heb zelf een leuke baan bij een zorgverzekeraar. In mijn vrije tijd golf ik, wandel ik met de hond en ik heb een opvang aan huis voor kittens die op straat zijn gezet. Tegenwoordig is mijn grootste verslaving Netflix-series kijken op de bank.”

Interview: Sara Luijters. Beeld: Brenda van Leeuwen