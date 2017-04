Marlies (46) heeft ALS én een euthanasieverklaring

Marlies van ’t Land (46) is gescheiden en moeder van 2 zoons (13 en 17). Ze heeft ALS en legde in een euthanasieverklaring vast dat ze wil stoppen als ze niet meer kan communiceren. “Dat ik de jongens moet loslaten, vind ik vreselijk. Toch wil ik niet tot het gaatje gaan.”

“4 jaar geleden kreeg ik de diagnose ALS. Het was de extreem langzame versie, waarmee ik gewoon tachtig hoopte te worden. In tegenstelling tot mijn zus, die bij me was toen ik de diagnose kreeg, schrok ik niet enorm. Ik ging heus niet ineens dood. We zaten nog bij de neuroloog die me vol medelijden zat aan te kijken, toen mijn telefoon ging. Het was mijn zoontje dat vroeg of hij een lolly mocht. Ik hoorde mezelf zeggen dat het goed was, dat mama even in het ziekenhuis was en dat ik snel thuis zou komen. Toen ik de stem van mijn kind hoorde, wist ik hoe ik met de diagnose wilde omgaan. Nu het nog goed met me ging, wilde ik genieten, álles eruit halen en mooie herinneringen maken met mijn kinderen.”

Geleefd, gereisd, genoten

“Al heel snel had ik een gesprek met mijn huisarts over euthanasie. Ik wilde het regelen, maar mijn hoofd stond er ook zo níet naar, dat zij me adviseerde om het nog even te laten rusten. Ik was niet met de dood bezig, maar met het leven. Ik heb het geluk gehad dat mijn ALS zich drie jaar redelijk koest hield. Ik maakte met mijn zoons de ene stedentrip na de andere, ging uit met vriendinnen, had beginnende relaties, scheurde te hard over de snelweg met de muziek keihard aan: álles wat ik fijn vind, deed ik. Ik heb geleefd, beleefd, gereisd, genoten en liefgehad.”

Geen kasplant

“Helaas ging het een jaar geleden snel bergafwaarts. Lopen en praten werden steeds moeilijker en mijn rechterarm raakte verlamd. Door het verliezen van spierkracht veranderde mijn mooie lichaam in een slap lijf. Ik moest mijn baan opgeven en er kwam hulp in huis voor het huishouden en mijn persoonlijke verzorging. Gelukkig zijn mijn zoons nu dertien en zeventien en bestaat mijn taak vooral uit met ze praten en knuffelen, dat gaat nog. Dat ik mijn jongens los moet laten, vind ik vreselijk. Toch wil ik niet tot het gaatje gaan. Ik wil hun moeder zijn. De moeder die ze kennen en verdienen. Niet een vrouw die niet meer kan praten en er tien minuten over doet om door middel van oogbesturing op een computer één zin te typen. Ik wil Marlies kunnen zijn, die even op haar fiets naar de Appie racet voor wat snelle boodschappen, die keihard kan lachen en de flapuit is die ze altijd is geweest. Ik heb me ermee verzoend dat ik dat eerste niet meer kan, maar als ik niet meer kan lachen en praten, niet meer normaal kan communiceren, ga ik deze aarde verlaten. Ik wil geen kasplant worden.”

Handtekening

“Voor mijn kinderen is dit heel moeilijk en verdrietig, maar ze begrijpen het wel. We praten er geregeld over en volgen samen creatieve therapie om onze gevoelens te uiten en herinneringen te maken. We zijn nu bezig met een gipsafdruk van hun handen in de mijne. Als ik er niet meer ben, zal hun vader voor ze zorgen. Mijn familie begrijpt het ook, net als mijn huisarts. Het ‘voordeel’ van ALS is dat er geen medische behandeling voor is. Er is dus geen twijfel over dat mijn lijden uitzichtloos is, waardoor in principe niets euthanasie in de weg staat. In oktober 2016 heb ik mijn handtekening onder een euthanasieverklaring gezet. Ik heb erin geschreven dat ik geen sonde en geen gaatje in mijn keel voor een beademingsslang wil. Ik denk nu dat niet meer kunnen praten mijn grens is, maar wie weet denk ik daar anders over als het zover is. Dat maakt ook niet uit. Ik weet dat mijn huisarts me helpt als ik niet meer verder wil, niet meer kan. Daar hebben we uitgebreid over gesproken. Zij weet wat ik wil en ik weet ook dat zij mij helpt als ik zover ben.”

Menswaardig

“Hoe het precies zal gaan, weet ik niet. Ik weet dat ik een spierverslappend middel krijg waardoor mijn hart ermee ophoudt, maar hoe we dat precies gaan doen, zie ik wel. Het moet in elk geval mooi zijn. Sereen, misschien met een leuk muziekje op de achtergrond en met de mensen die van me houden dicht bij me. Dit vooruitzicht geeft me een veilig gevoel. Het is een voorrecht dat ik op een menswaardige manier mag sterven.”

Tekst: Deborah Ligtenberg. Beeld: Petronellanitta