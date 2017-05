Moeder Dave Roelvink: ‘Ik ben gestopt dingen over hem op social media te lezen’

Luciënne Kenter (54) is de moeder van realityster en dj Dave Roelvink (23). Dave kwam de laatste tijd veel in het nieuws (zoals in de video hierboven). Hoe heeft Luciënne dit als moeder ervaren?

We kennen Dave uit zijn televisieoptredens als joviale, spontane jongen. Maar ook als iemand die niet altijd binnen de lijntjes kleurt. Hoe kent u hem?

“Dave is heel zorgzaam voor de mensen om hem heen. Op mijn laatste verjaardag kwam ik beneden en lag er een briefje van Dave op tafel. Dat hij om elf uur een afspraak bij de kapper voor me had gemaakt en de volgende dag om twaalf bij de schoonheidsspecialiste. Hij weet dat ik daar zelf geen tijd voor maak, dus doet hij dat voor me. Ondanks het feit dat Dave heel druk is, zien of spreken we elkaar iedere dag wel even. Vaak komt hij gewoon even binnen wippen voor een knuffel, maar het is ook vaak gewoon even een telefoontje van een paar seconden. ‘Hoi, alles goed? Wat doe je vandaag?’ en dat is het dan. We letten op elkaar en zijn wederzijds zorgzaam. Ik heb dat ook met mijn eigen moeder van 88, ik bel haar ook iedere dag wel even. Daarin heb ik hem misschien wel het goede voorbeeld gegeven.”

Wat doet het met u, als uw zoon negatief in het nieuws komt?

“Ik ben gestopt met dingen over hem te lezen op social media. Mijn kinderen zijn mijn alles, en als er nare dingen over hen wordt geschreven, dan raakt je dat natuurlijk. Zeker toen Dave een aantal jaar geleden veel in het nieuws was, rondom die rechtszaak, werden er dingen over hem geschreven die echt niet door de beugel konden. Soms las ik iets en werd ik zo kwaad dat ik echt dacht: als diegene nu voor mijn neus zou staan, zou ik een mep geven. Dan raakte ik helemaal over mijn toeren. Hoe kun je zo lelijk praten over iemand die je helemaal niet kent? Ik blijf dat onbegrijpelijk vinden. Dave heeft toen tegen me gezegd: ‘Mam, lees het niet’ en daar heb ik naar geluisterd. Natuurlijk kan ik die jongen zelf ook best weleens achter het behang plakken, maar ik mag dat denken, want ik ben zijn moeder.”

Tekst: Nienke Pleysier. Beeld: Danique van Kesteren