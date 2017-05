Gearte Leistra (62) is de moeder van topmodel Doutzen (32) en kookboekenschrijfster Rens Kroes (30). Beide dochters waren het afgelopen jaar veel in het nieuws (zoals in de video hierboven). Hoe is dat als moeder?

Hoe is het om twee van die bekende dochters te hebben?

“Dat blijft nog altijd een beetje vreemd. Als ik bij Doutzen in Amsterdam ben en we de deur uitgaan, realiseer ik me altijd weer hoe het voor haar is. Dat mensen altijd iets van haar willen, een praatje, een foto. Even winkelen zonder dat ze aangesproken wordt, is er niet meer bij. Ik vind dat soms nog lastig. Dan heb ik de neiging om haar te beschermen tegen al die aandacht. Zelf ben ik iemand die het prettiger vindt om op de achtergrond te blijven. Maar Doutzen gaat er heel goed mee om, moet ik zeggen. Ik zit bewust ook niet op social media. Dat is uit zelfbescherming. Doutzen vertelt mij altijd waar ze naartoe gaat, en voor wie. En verder spreken we elkaar gewoon, alle dingen verder om haar heen hoef ik niet te weten. Dat is alleen maar ruis. De meeste mensen weten vaak ook veel meer over haar dan ik. En natuurlijk ben ik ontzettend trots op haar en Rens. Op wat ze doen en bereikt hebben. Net zoals iedere ouder trots is op zijn kinderen. Maar ik was net zo trots geweest als ze iets heel anders met hun leven hadden gedaan.”

Kunt u iets over hen vertellen wat wij nog niet van ze weten?

“Dat Doutzen heus weleens snoept. Ze eet voor tachtig procent gezond en bewust, maar ze kan ook heel goed genieten en zit, net zomin als Rens, niet vastgebakken in een voedingspatroon. Daar ben ik blij om. En Rens en Doutzen kunnen allebei best fel zijn. Op een goede manier dan, ze kunnen heel goed voor zichzelf opkomen en weten duidelijk wat ze wel en niet willen. Ze durven nee te zeggen. ‘Dit past niet bij mijn gevoel’, hoor ik ze vaak zeggen. Dat bewonder ik. Zelf heb ik dat altijd lastiger gevonden en ik vind het leuk om te zien hoe goed zij dat kunnen. Sterke meiden zijn het.”

Benieuwd naar de rest van het interview? Lees het volledige interview in Libelle 20, die vanaf 5 mei in de winkels ligt. Ook de moeders van Dave Roelvink en Fajah Lourens doen hierin een boekje open over hun kinderen.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Tekst: Nienke Pleysier. Beeld: Danique van Kesteren.