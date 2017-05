Moeder van Fajah Lourens over haar dochter en de media

Mieke Spierdijk (62) is de moeder van dieetgoeroe en actrice Fajah Lourens (35). Fajah kwam de laatste tijd veel in het nieuws. Mieke vertelt hoe ze dat ervaart.

– In de video hierboven verrast Fajah haar moeder met een persoonlijke videoboodschap –

In welk opzicht lijkt Fajah op u?

“Ik ben altijd zelfstandig en onafhankelijk geweest. Toen Fajah twee was en haar broertje Remi tien maanden, vertrok ik als alleenstaande moeder naar een ashram in India. Nog steeds zeggen mensen weleens met bewondering: ‘Dat jij dat toen gewoon deed!’ Fajah is net zo. Een stoere tante. In haar werk, al die projecten die ze doet en in haar moederschap. Ook zij is niet meer samen met de vaders van haar kinderen en draait haar hand niet om voor de zorg voor die twee. Maar ook met dat sporten van haar, en die bewuste voeding; ongelooflijk hoeveel discipline ze daarmee aan de dag legt. In dat opzicht is ze nog veel stoerder dan dat ik was, hoor.”

Afgelopen jaar heeft zich een groot drama afgespeeld in uw familie, het eenjarige zoontje van uw dochter Shanti werd door zijn vader gedood. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?

“Fajah staat al haar halve leven in de belangstelling. Dat zijn we inmiddels gewend. Zij kan ook heel goed met de pers omgaan. Ze heeft mediatraining gehad en kan dingen inmiddels vrij makkelijk van zich af laten glijden. Maar Shanti kwam nu door een verschrikkelijk voorval ineens in de belangstelling te staan. Fajah heeft zich toen direct over haar zus ontfermd. Ze heeft haar naar mediatraining gestuurd en aangeraden om alle interviews en publiciteit te mijden. We zijn in de rouw. Het is nog geen jaar geleden dat haar zoontje overleed. Het is verschrikkelijk om mijn kind zo veel verdriet te zien hebben. Maar ze is sterk en ze doet het heel goed. Voor de verwerking is ze nu haar verhaal aan het opschrijven. Als ze er klaar mee is, zal ze het delen met de rest van de wereld.”

Benieuwd naar de rest van het interview? Lees het volledige interview in Libelle 20, die vanaf 5 mei in de winkels ligt. Ook de moeders van Dave Roelvink en Doutzen en Rens Kroes doen hierin een boekje open over hun kinderen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Tekst: Nienke Pleysier. Beeld: Danique van Kesteren.