Netty (67) onderging als 14-jarige puber een abortus

Toen Netty 14 was, ontdekte ze dat ze zwanger was. Ze biechtte het op aan haar moeder. 2 dagen nadat ze het verteld had, nam Netty’s moeder haar mee naar de huisarts voor een illegale abortus.

Netty (67): “Toen ik 14 was, werd ik zwanger van een jongen uit de kerk. Ik wist het vrijwel meteen, want ik was vreselijk misselijk en kon niet meer naar school, zo ziek was ik. Huilend biechtte ik aan mijn moeder op dat ik waarschijnlijk in verwachting was. Boos op mij was ze nauwelijks, ze was vooral bang voor wat anderen zouden zeggen en drukte me op het hart om hier met niemand over te praten. Na 2 dagen nam ze me mee naar de huisarts, die overstag ging toen hij de envelop met geld van mijn moeder zag. Ik heb geen idee hoeveel erin zat. Hij voerde direct een abortus uit, wat destijds illegaal was. Pas toen ik wijdbeens op de onderzoekstafel lag, had ik door wat er ging gebeuren. Ik raakte overstuur, maar had niets te vertellen.”

“2 DAGEN MOCHT IK ZIEK ZIJN, DAARNA GING HET LEVEN GEWOON DOOR”

2 dagen ziek zijn

“Thuis werd ik door mijn moeder in bed gestopt met een warme kruik. 2 dagen mocht ik ziek zijn, daarna ging het leven door zoals het was. Er is nooit meer over gesproken. Toen ik getrouwd was en op mijn 25e een miskraam kreeg, kwam alles uit die tijd weer boven. Ik kreeg klachten: concentratieproblemen, depressieve gevoelens, herbelevingen. Ik wist waar die vandaan kwamen, maar durfde er nog steeds niet over te praten. Net als mijn moeder was ik bang voor het oordeel van anderen.”

Eenzaam

“Achteraf gezien had ik toen in therapie moeten gaan, maar ook daar schaamde ik me voor. Ik was toch niet gek? Pas vele jaren later, ik had inmiddels 2 gezonde kinderen op de wereld gezet, heb ik mijn man en een goede vriendin in vertrouwen genomen. Ze vonden het erg dat ik deze ingrijpende gebeurtenis zo lang voor mezelf had gehouden. Ik heb er spijt van dat ik het niet eerder heb verteld. Ik had niet zo vreselijk eenzaam hoeven zijn in mijn verdriet.”

