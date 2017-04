Oma schrijft prachtige brief aan haar te vroeg geboren kleinzoon

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van oma Leni, die 108 dagen lang, elke dag dat hij in het ziekenhuis lag een brief schreef aan haar te vroeg geboren kleinzoon Lev.

Lieve Lev,

Toen papa en mama wisten dat ze een jongetje zouden krijgen, besloten ze jou de naam Lev te geven. Niet wetend dat de betekenis van jouw naam symbool zou staan voor je eerste levensmaanden. Lev werd na een zwangerschap van 27 weken geboren. Veel te vroeg dus, en het was erop of eronder. Mama en jij dreigden het niet te halen. Jij woog slechts 750 gram en was zo lang als een liniaal. We hielden ons hart vast. Je onrijpe lichaampje had het moeilijk. Hoop was er altijd, maar durven hopen was heel lang een brug te ver. Papa en mama waren bang dat je, ongemerkt, weg zou glippen.

Dit is niet de eerste brief die oma Leni je schrijft. Ik schreef je elke dag. Alle dagen dat je in het ziekenhuis lag, was er een brief speciaal voor jou. Dagen werden weken. Weken werden maanden. 108 dagen en brieven later kwam je thuis bij je papa en mama. Je hebt nog een lange weg te gaan. Je lichaam draagt de sporen van het onverwachte begin voor altijd met zich mee. Wat dit op lange termijn inhoudt, zal de tijd leren. Maar nooit was een naam toepasselijker gekozen dan voor jou. ‘Lev’, je bent onze eigen Nederlandse leeuw. – Oma Leni

